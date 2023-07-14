مقطع فيديو يوثّق عمل عناصر من "فاغنر" في بيلاروسيا
بدأ مقاتلون من مجموعة "فاغنر" العسكرية العمل "كمدربين" لقوات الدفاع الإقليمية في بيلاروسيا، حسبما أعلنت مينسك، اليوم الجمعة، وذلك بعد 3 أسابيع من تمرد المجموعة الفاشل في روسيا.
وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن دورات تدريبية لوحدات من القوات الإقليمية "تُجرى بالقرب من أسيبوفيتشي شرق البلاد، حيث يتعلم المجندون، من بين أمور أخرى، تقنيات التنقل في ساحة المعركة، وإطلاق النار التكتيكي".
وأضافت الوزارة، التي نشرت مقطع فيديو للتدريبات على موقع يوتيوب: "يعمل مقاتلو مجموعة فاغنر كمدربين في عدد من الاختصاصات العسكرية".
وقال جندي في المقطع: "لا شك أن هذه تجربة مفيدة للغاية لجيشنا.. لم نشارك في معارك منذ نهاية الحرب في أفغانستان" في إشارة إلى الغزو السوفيتي للبلد المذكور العام 1979.
وأدى مقاتلو فاغنر دورًا رئيسًا في الهجوم الروسي على أوكرانيا خاصة عندما كانوا في الخطوط الامامية في معركة باخموت، المدينة التي أعلنت موسكو الاستيلاء عليها في شهر أيار/مايو الماضي.
وفي الـ24 من شهر حزيران/يونيو الماضي، احتلوا لساعات مقرًا عامًا للجيش في روستوف أون دون جنوب روسيا، وعبروا مئات الكيلومترات باتجاه موسكو.
وانتهى التمرد، مساء اليوم التالي، باتفاق ينص على مغادرة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا، وعُرض على مقاتليه الانضمام إلى القوات النظامية أو العودة إلى الحياة المدنية أو المغادرة إلى بيلاروسيا بعد أن توسط رئيسها ألكسندر لوكاشنكو.