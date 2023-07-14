مقطع فيديو يوثّق عمل عناصر من "فاغنر" في بيلاروسيا

بدأ مقاتلون من مجموعة "فاغنر" العسكرية العمل "كمدربين" لقوات الدفاع الإقليمية في بيلاروسيا، حسبما أعلنت مينسك، اليوم الجمعة، وذلك بعد 3 أسابيع من تمرد المجموعة الفاشل في روسيا.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن دورات تدريبية لوحدات من القوات الإقليمية "تُجرى بالقرب من أسيبوفيتشي شرق البلاد، حيث يتعلم المجندون، من بين أمور أخرى، تقنيات التنقل في ساحة المعركة، وإطلاق النار التكتيكي".

وأضافت الوزارة، التي نشرت مقطع فيديو للتدريبات على موقع يوتيوب: "يعمل مقاتلو مجموعة فاغنر كمدربين في عدد من الاختصاصات العسكرية".