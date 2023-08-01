وفاة الممثل الأمريكي أنغس كلاود عن 25 عاماً

توفي الممثل الأمريكي أنغس كلاود، عن 25 عاما، أمس الاثنين، دون أن يحدد سبب الوفاة.

واشتهر الممثل الأمريكي بدوره في مسلسل "يوفوريا"، حيث أدّى كلاود دور تاجر المخدرات "فيزكو أونيل" في المسلسل الذي تولت "إتش بي أو" إنتاجه ونال عدداً من جوائز "إيمي".

وقالت عائلته في بيان نشره مسؤوله الإعلامي: "عزاؤنا الوحيد هو معرفة أنّ أنغس بات مع والده الذي كان صديقه المفضّل".

وأشار البيان إلى أنّ كلاود كان يعاني في الفترة الأخيرة بسبب وفاة والده، وواجه كذلك مشكلات نفسية.

وأوضحت عائلته: "كان يتحدث بصراحة عن معركته مع مرضه النفسي"، مضيفةً: "نأمل في أن تكون وفاته بمثابة تنبيه للآخرين بأنهم ليسوا وحيدين ولا ينبغي أن يواجهوا المرض بمفردهم".