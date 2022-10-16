ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يحقق فوزا ثمينا على ساليرينتانا

اقتنص فريق إنتر ميلان فوزا ثمينا على حساب ضيفه ساليرينتانا، بنتيجة (2-0)، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعتهما بملعب سان سيرو، في إطار لقاءات الأسبوع العاشر من الدوري الإيطالي.

أحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الأول بالدقيقة 14، وضاعف نيكولو باريلا النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 14 تمكن لاوتارو مارتينيز من تسجيل أول أهداف اللقاء، بعدما استلم المهاجم الكرة خارج منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية فشل الحارس في التصدي لها لتسكن الشباك. وضاعف نيكولو باريلا النتيجة للإنتر في الدقيقة 58، بهدف رائع بعد تمريرة طولية ممتازة من كالهانغولو إلى باريلا في عمق الدفاع، ليستلم نيكولو الكرة ويمر من مدافع ساليرينتانا ويطلق تسديدة أرضية على يسار الحارس في الشباك.

بهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 18 نقطة بالمركز السابع، فيما تجمد رصيد ساليرينتانا عند 10 نقاط بالمركز الـ12.