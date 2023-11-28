يوسف الشريف وإنجي علاء يعلنان طلاقهما

أعلن الفنان المصري يوسف الشريف والكاتبة إنجي علاء، اليوم الثلاثاء، وبشكل مفاجئ، نبأ طلاقهما، عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر يوسف وإنجي بيانا مشتركا عبر حساباتهما، يؤكدان فيه على انفصالهما الرسمي مع "التأكيد على استمرار علاقة الود والاحترام المتبادل بينهما".

وجاء في بيانهما: "قدّر الله وما شاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وإنجي علاء أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير….أشهد الله يا إنجي أني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي..الحمدلله على كل شيء".