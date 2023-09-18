مقتل 5 أفراد ضمن بعثة إغاثة يونانية بحادث سير في ليبيا

تعرَّض فريق إغاثة يوناني لحادث مأساوي قتل على إثره 5 من أفراد الطاقم في ليبيا بعد قدومهم للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة بعد الإعصار "دانيال" المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرًا.

وقال نيكوس دندياس وزير الدفاع اليوناني، اليوم الاثنين، في بيان إن 5 أفراد في بعثة مساعدة إنسانية يونانية لقوا حتفهم في حادث سير في ليبيا أمس الأحد وإن من بين القتلى مدنيين.

وأعلن دندياس الحداد الوطني لثلاثة أيام في القوات المسلحة اليونانية.

وكان عثمان عبد الجليل، وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا، قال خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون أمس الأحد إن أربعة أعضاء في البعثة قتلوا وأصيب 15 شخصًا، ومنهم سبعة في حالة حرجة.

وأضاف حينذاك أنّ "الحادث الرهيب"، وقع عندما كان الفريق اليوناني في طريقه من بنغازي إلى درنة الواقعة على بعد 300 كيلومتر شرقًا.

وذكر وزير الصحة في التفاصيل أن مركبة البعثة اليونانية اصطدمت بسيارة كانت تقل عائلة ليبية، قتل ثلاثة من أفرادها وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة.