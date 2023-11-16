للمرة الرابعة.. جيمي كيميل يتولى تقديم حفلة الأوسكار

يتولّى الفكاهي جيمي كيميل للمرة الرابعة تقديم حفلة توزيع جوائز الأوسكار في دورتها المقبلة، على ما أعلن الأربعاء منظمو الحدث السينمائي المرموق في هوليوود.

وقال مقدّم برنامج "جيمي كيميل لايف!" والبالغ 56 عامًا، مازحًا في بيان: "لطالما كنت أحلم بتقديم حفلة توزيع جوائز الأوسكار أربع مرات تحديدًا".

ويرى الفاعلون في القطاع أن الفكاهي خيار مناسب لتقديم الدورة السادسة والتسعين من الحفلة المرتقبة في العاشر من مارس/آذار.

وسبق أن اختاره منظمو الاحتفال لتقديم الدورة السابقة التي أقيمت في آذار/مارس 2022، بعد عام من حادثة الصفعة التي وجهها الممثل ويل سميث إلى كريس روك والتي تصدرت عناوين الصحف.

وارتفعت نسبة مشاهدة حفلة الأوسكار 12%، وهي أرقام مشجعة لحدث تلفزيوني يحاول استعادة نسب متابعين عالية بعدما حقق أرقامًا منخفضة جدًّا خلال فترة الجائحة.

وقال المنتجان التنفيذيان للاحتفال راج كابور وكايتي مولان: "أثبت جيمي أنّه أحد أهم مقدّمي احتفال توزيع جوائز الأوسكار على الإطلاق بفضل أسلوبه الذي يمزج بشكل ممتاز بين الإنسانية والفكاهة".

وكان كيميل تولّى هذه المهمة عامي 2017 و2018 أيضًا.