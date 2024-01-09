شرطي عراقي وشقيقته ينهيان حياتهما بـ"الرصاص"

أقدم أحد المنتسبين في أمن وزارة الداخلية العراقية على الانتحار مع شقيقته، إذ عثر على جثتيهما داخل منزلهما.

ووفق "شبكة 964" المحلية، فقد كشف قائد شرطة بغداد - الرصافة، أن منتسب الداخلية كان مجازا لمدة عام من دون راتب، وأقدم على الانتحار مع شقيقته، وقد وجدت جثتيهما متفسخة.

وأكد أن شقيقة المنتسب تعاني من أمراض نفسية، فيما لم يتضح سبب انتحار المنتسب كذلك.

وأشارت الأدلة الجنائية إلى أن سبب الوفاة هو "انتحار" بعد العثور على مسدس منتسب الداخلية، وتبين أن باب المنزل كان مقفلا، ما يدل على عدم دخول أي شخص لارتكاب جريمة.