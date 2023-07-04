نقابة الموسيقيين المصرية تلزم أحمد سعد باعتذار لسيدات تونس

وشدد مصطفى كامل نقيب الفنانين الموسيقيين المصري، على قوة العلاقات بين مصر وتونس على كافة الأصعدة، لافتا إلى إلزام الفنان أحمد سعد بتصوير فيديو يتضمن اعتذارا لسيدات تونس، بعد الألفاظ التي وجهها لمنظمة حفله، مثل "اسكتي.. اخرسي".

وطالبت النقابة في الوقت ذاته بضرورة إبلاغ أي جهة للنقابة المصرية ببنود التعاقد حتى تكون النقابة على علم، وتتصرف فور حدوث أي مشكلة مع أي فنان.

وأكدت وزارة الثقافة التونسية في بيان مطول لها أن الحفل، الذي حضره أحمد سعد في بنزرت، كان حفلا خاصا، وأنها "تحمّل المسؤولية الكاملة لتداعيات هذا الحفل للجهة المنظمة (جمعية الرمال للتخييم والفنون والرياضة) بوصفه حفلا خاصّا غير مدعوم من الوزارة ولا من مؤسّساتها تحت الإشراف".

وأعلنت أنها ستفتح تحقيقا بعد الضجة التي حدثت، وخاصة في ما يتعلق بإسناد التراخيص للحفلات، وستعلن عن النتائج.