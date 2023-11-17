زلزال بقوة 6,7 درجة يضرب جنوب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 6,7 درجة جنوب الفلبين، اليوم الجمعة، على ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، فيما حذرت السلطات المحلية من أضرار محتملة.

وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي في بيان، إنه لم يصدر أي تنبيه بخطر حدوث تسونامي بعدما ضرب الزلزال ولاية سارانغاني في جزيرة مينداناو الجنوبية الرئيسية على عمق 78 كيلومترًا.

ولم ترد أي تقارير مباشرة حول إصابات، لكن شُعر بالهزة في منطقة شاسعة في الجزيرة الجبلية.

وقالت كيشيا ليران (27 عامًا) من مدينة دافاو على بعد 200 كيلومتر من مركز الزلزال، حيث كانت تشارك في مؤتمر: "أظن أنه أقوى زلزال شهدته"، مضيفة: "أصيب الناس من حولي بالذعر وهرعوا إلى الخارج".