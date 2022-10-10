الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي لا يقهر على أرضه.. وكريستيانو رونالدو لا يزال مؤثرًا

شهدت الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي العديد من المباريات القوية والأحداث البارزة، كان أهمها عودة كريستيانو رونالدو للتسجيل مع مانشستر يونايتد، وقمة ليفربول وآرسنال.

وفيما يأتي أبرز النقاط من مباريات مطلع الأسبوع بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

* آرسنال الشاب يوجه ضربة في سباق اللقب

بدأت تشكيلة آرسنال الشابة المفعمة بالمواهب الهجومية في فرض نفسها في منافسة حقيقية على اللقب بالفوز 3-2 على ليفربول في استاد الإمارات، يوم الأحد، ورغم أن ليفربول ليس في أفضل حالاته لكنها إشارة على جدية مساعي آرسنال.

افتتح فريق المدرب ميكل أرتيتا التسجيل في الدقيقة الأولى عبر غابرييل مارتنيلي، ورغم أن ليفربول هز الشباك مرتين نجح آرسنال في الخروج منتصرا ليحافظ على الصدارة.

وقال مارتنيلي، البالغ 21 عامًا، لشبكة سكاي سبورتس "لا يهم العمر، يتعلق الأمر بالقلب ومدى الرغبة في تحقيق إنجاز بكرة القدم والحياة، هذا أهم شيء، نحتاج للإيمان بأنفسنا مباراة بمباراة وأن نحاول الفوز في كل المواجهات".

ويتقدم آرسنال بنقطة واحدة على مانشستر سيتي حامل اللقب ولم تظهر علامات على إمكانية انهياره رغم تشكيلته الشابة.