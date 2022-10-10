الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي لا يقهر على أرضه.. وكريستيانو رونالدو لا يزال مؤثرًا
شهدت الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي العديد من المباريات القوية والأحداث البارزة، كان أهمها عودة كريستيانو رونالدو للتسجيل مع مانشستر يونايتد، وقمة ليفربول وآرسنال.
وفيما يأتي أبرز النقاط من مباريات مطلع الأسبوع بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
* آرسنال الشاب يوجه ضربة في سباق اللقب
بدأت تشكيلة آرسنال الشابة المفعمة بالمواهب الهجومية في فرض نفسها في منافسة حقيقية على اللقب بالفوز 3-2 على ليفربول في استاد الإمارات، يوم الأحد، ورغم أن ليفربول ليس في أفضل حالاته لكنها إشارة على جدية مساعي آرسنال.
افتتح فريق المدرب ميكل أرتيتا التسجيل في الدقيقة الأولى عبر غابرييل مارتنيلي، ورغم أن ليفربول هز الشباك مرتين نجح آرسنال في الخروج منتصرا ليحافظ على الصدارة.
وقال مارتنيلي، البالغ 21 عامًا، لشبكة سكاي سبورتس "لا يهم العمر، يتعلق الأمر بالقلب ومدى الرغبة في تحقيق إنجاز بكرة القدم والحياة، هذا أهم شيء، نحتاج للإيمان بأنفسنا مباراة بمباراة وأن نحاول الفوز في كل المواجهات".
ويتقدم آرسنال بنقطة واحدة على مانشستر سيتي حامل اللقب ولم تظهر علامات على إمكانية انهياره رغم تشكيلته الشابة.
* رونالدو لا يزال مؤثرًا، حتى من مقاعد البدلاء
عاد كريستيانو رونالدو للعب مع مانشستر يونايتد بعد ضجة كبيرة أعقبت إحباط المهاجم البرتغالي بعدما أنهى الفريق الموسم الماضي بأضعف حصيلة نقاط في تاريخه بالدوري الممتاز.
وفي الموسم الجاري لم يتمكن رونالدو حتى من فرض نفسه على التشكيلة الأساسية ليكتفي بدور صغير، لكن هذا لا يعني أنه لم يعد قادرًا على التأثير في المباريات، وأثبت ذلك بتسجيل هدف الفوز على إيفرتون 2-1 عقب نزوله بديلًا في الشوط الأول، محرزًا هدفه رقم 700 بمسيرته مع الأندية، يوم الأحد.
وكان هذا هدفه الأول بالدوري هذا الموسم، وبعد إصابة أنطوني مارسيال يبدو أن رونالدو سيحصل على فرص أكبر للعب في الأسابيع المقبلة، ويتطلع الهداف المخضرم لتعزيز أرقامه.
وقال إيريك تين هاغ، مدرب يونايتد "كل لاعب يحتاج إلى الأهداف، تعاملت مع هدافين يحتاجون إلى أهداف كل موسم للاحتفاظ بشعور رائع، وبمجرد وصول الأهداف تتدفق أكثر وتصبح المباريات أسهل، وهذا ما سيحدث معه أيضًا".
* نيوكاسل في ثوبه الجديد مستعد للذهاب بعيدًا
بعد عام من استحواذ مجموعة تدعمها السعودية على نادي نيوكاسل، حين كان قابعًا بالمركز الـ19، ارتقى إلى أعلى ستة مراكز الآن بفوزه الساحق 5-1 على برنتفورد، ويمكنه الذهاب أبعد من ذلك.
وبدا دفاع برنتفورد كارثيًّا فيما تحلى هجوم نيوكاسل بالشراسة واستغل معظم الفرص، وكانت الأجواء مبشرة بالتفاؤل للمدرب إيدي هاو مع مشاركة آلان سانت- ماكسمين وجولينتون من مقاعد البدلاء.
ومع العودة المنتظرة للمهاجم ألكسندر إيزاك، المنضم في صفقة قياسية، بعد التعافي من كدمة بالفترة الدولية يمكن للمدرب هاو الحفاظ على مكانه بين كبار الدوري.
* مانشستر سيتي غزير الأهداف لا يُقهر على أرضه
يستمتع حملة التذاكر الموسمية في استاد الاتحاد بقيمة إضافية الآن، ففي كل مباراة على ملعبه يسجل أربعة أهداف على الأقل.
وواصل البطل غزارة الأهداف بالفوز 4-صفر على ساوثهامبتون، رافعًا رصيده إلى 24 هدفًا في خمس مباريات على ملعبه بالدوري.
ويساعد في ذلك وجود إرلينغ هالاند المتعطش للأهداف دائمًا، ورغم أن المهاجم النرويجي قضى يوما هادئًا نسبيًّا احتاج إلى 65 دقيقة للتسجيل ليستمر تدفق الأهداف.
وفي الأسبوع الماضي فقط سحق فريق المدرب بيب غوارديولا غريمه مانشستر يونايتد بستة أهداف، ثم سجل خمسة أهداف أمام كوبنهاغن وأربعة أمام ساوثهامبتون، وقبل ذلك فاز 4-صفر على بورنموث و4-2 على كريستال بالاس و6-صفر على نوتنغهام فورست.
* الضغوط تنهال على رودجرز مع انهيار ليستر مجددًا
عندما تقدم ليستر سيتي مبكرًا وحافظ على التقدم خلال 70 دقيقة بدا أن الأمور تسير على ما يرام، لكن بسبب أربع دقائق فوضوية فقد نقاط المباراة أمام بورنموث، وهي عادة لم يتخلص منها بإهدار تقدمه باستمرار.
وجمع ليستر أربع نقاط فقط من تسع مباريات، والهزيمة 2-1 هي الخامسة على التوالي خارج أرضه؛ ما دفع بعض الجماهير الزائرة للمطالبة بإقالة المدرب برندان رودجرز.
والأمر الإيجابي الوحيد لليستر كان هدف باستون داكا وهو الثالث له في أربع مباريات ليثبت قدرته على خلافة المخضرم جيمي فاردي الذي لم يفتتح رصيد أهدافه بعدُ هذا الموسم رغم أنه لعب 200 دقيقة تقريبا أكثر من زميله الزامبي.