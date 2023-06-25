السعودية.. تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد آل مقرن نائبًا لوزير الدفاع

وشملت التغييرات إعفاء الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه.

ونصت الأوامر الجديدة، على تعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم، مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وتعيين هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ، نائبًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

كما تضمنت القرارات الجديدة، تعيين إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم المبارك مساعدًا لوزير الاستثمار بالمرتبة الممتازة، وتعيين عالي بن محمد بن عالي الزهراني محافظًا للهيئة العليا للأمن الصناعي بالمرتبة الممتازة.

وسيشغل تبعًا للتغييرات الجديدة، نزار بن سليمان بن علي العلولا، منصب مستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.