بوتين: سنرد بشكل قاسٍ وصارم على تمرد فاغنر
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن روسيا تواجه حاليا "خيانة داخلية"، مشددا على أن الرد "سيكون قاسيا وصارما في وجه كل من وقفوا ودعموا الخونة".
واعتبر بوتين، في كلمة ألقاها عقب تمرد مجموعة "فاغنر" في مدينة روستوف، أن ما حدث في روستوف "عصيان بارز لفاغنر، وسيتحملون مسؤولية ما بدر منهم أمام القانون والشعب".
وأعلن أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تلقت أمرا لإعلان مكافحة الإرهاب في موسكو وغيرها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القاسية والصارمة لإعادة الاستقرار في روستوف، معتبرا أن الوضع "لا يزال صعبا".
ودعا بوتين من وقفوا مع يفغيني بريغوجين إلى التعقل والعودة إلى "حضن الوطن"، قائلا إن "روسيا اليوم تخوض قتالا صعبا من أجل مستقبلها، وهذا يتطلب ترك كل ما يضعفنا".