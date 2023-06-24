بوتين: سنرد بشكل قاسٍ وصارم على تمرد فاغنر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن روسيا تواجه حاليا "خيانة داخلية"، مشددا على أن الرد "سيكون قاسيا وصارما في وجه كل من وقفوا ودعموا الخونة".

واعتبر بوتين، في كلمة ألقاها عقب تمرد مجموعة "فاغنر" في مدينة روستوف، أن ما حدث في روستوف "عصيان بارز لفاغنر، وسيتحملون مسؤولية ما بدر منهم أمام القانون والشعب".