بعد 26 عامًا.. شريهان تعود للدراما في رمضان المقبل

كشف المنتج المصري جمال العدل عن عودة مواطنته الفنانة شريهان إلى الدراما التلفزيونية، بعد سنوات طويلة من الانقطاع.

وقال المنتج المصري، إنّ شقيقه السناريست مدحت العدل أكد وجود تعاون مقبل سيجمعه مع شريهان في مسلسل يحتاج لميزانية إنتاجية ضخمة، مشدداً على أن الأمور لا تزال في طور الإعداد.

ولم يتطرّق العدل لأية تفاصيل أخرى حول المسلسل، واكتفى بالتلميح أنه سيكون ضمن السباق الرمضاني المقبل.

وكانت آخر أعمال شريهان عبر شاشة التلفاز عام 1997، بعد مشاركتها في مسلسل "دمي ودموعي وابتسامتي"، والذي كان من تأليف إحسان عبد القدوس وإخراج تيسير عبود، وشارك في بطولته: نبيل الحلفاوي، محمد رياض، ليلى فوزي، أحمد خليل وحسن كامي.