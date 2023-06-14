اليابان.. قتيل في إطلاق نار بميدان رماية للجيش

اعتقلت السلطات اليابانية جندياً أطلق النار على زملائه بقاعدة عسكرية وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء.

فيما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن حادثة إطلاق النار أدت إلى مقتل جندي.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) ذكرت، اليوم الأربعاء، إصابة ثلاثة جنود من قوات الدفاع الذاتي في حادث إطلاق نار بميدان عسكري للرماية في مقاطعة جيفو، وسط اليابان.

وتابعت أنه لا توجد تقارير عن إصابات في صفوف المدنيين.

وحوادث إطلاق النار أمر نادر للغاية في اليابان، حيث تخضع ملكية السلاح لتدابير تنظيمية صارمة ويتعين أن يجتاز أي شخص يسعى لامتلاك سلاح عملية شديدة الدقة.