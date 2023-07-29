بكين: إرسال سفن وطائرات أجنبية إلى بحر الصين يفاقم التوتر

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم السبت، إن إرسال دول معينة - لم تسمها - سفنا وطائرات بصورة متكررة "للتباهي بقوتها العسكرية من أجل مصلحتها الخاصة" أدى إلى تفاقم التوتر في بحر الصين الشرقي والجنوبي.

وعلق المتحدث باسم الوزارة تان كه في، على تقرير دفاعي أصدرته اليابان، أشارت فيه إلى تهديدات صينية، قائلا: إن "بعض الإجراءات أدت إلى تفاقم حدة التوتر في المنطقة على نحو خطير حتى مع استقرار الوضع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي بوجه عام".

وأضاف أن التقرير الدفاعي السنوي لليابان أظهر "تصورا خاطئا" بخصوص الصين و"بالغ عمدا في ما يسمى بالتهديد العسكري الصيني".