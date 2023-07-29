بكين: إرسال سفن وطائرات أجنبية إلى بحر الصين يفاقم التوتر
قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم السبت، إن إرسال دول معينة - لم تسمها - سفنا وطائرات بصورة متكررة "للتباهي بقوتها العسكرية من أجل مصلحتها الخاصة" أدى إلى تفاقم التوتر في بحر الصين الشرقي والجنوبي.
وعلق المتحدث باسم الوزارة تان كه في، على تقرير دفاعي أصدرته اليابان، أشارت فيه إلى تهديدات صينية، قائلا: إن "بعض الإجراءات أدت إلى تفاقم حدة التوتر في المنطقة على نحو خطير حتى مع استقرار الوضع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي بوجه عام".
وأضاف أن التقرير الدفاعي السنوي لليابان أظهر "تصورا خاطئا" بخصوص الصين و"بالغ عمدا في ما يسمى بالتهديد العسكري الصيني".
وقال إن الصين قدمت احتجاجات شديدة اللهجة لطوكيو وعبرت عن رفضها التام لما جاء في التقرير.
وأكد مجددا أن اليابان تتدخل باستمرار في الشؤون الداخلية للصين وتعمل على تأجيج الوضع في مضيق تايوان.
وقال تان: "التعاون الصيني الروسي في مجال الدفاع يقوم على عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف أطراف ثالثة، ويلتزم بالحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، دون أن يشكل تهديدا لأي دولة".