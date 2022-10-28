يوتيوب تعيد تنظيم مقاطع الفيديو المختلفة في علامات تبويب منفصلة

قررت شركة يوتيوب منح المستخدمين ميزة جديدة تسهل الوصول إلى مقاطع الفيديو القصيرة "شورتس" والبث المباشر في صفحة قناة اليوتيوب.

وبدأت الشركة في فصل مقاطع الفيديو القصيرة "شورتس" عن البث المباشر وعن المقاطع التقليدية، في خطوة من شأنها تنظيم المحتوى.

ومنحت يوتيوب، في تطبيقها ومنصتها على الويب، في التحديث الأخير، علامات تبويب منفصلة لمقاطع الشورتس والبث المباشر والفيديو العادي.

وذكرت شركة يوتيوب في منشور عبر مدونتها، أن التغيير المتمثل في منح منتجاتها مزيدًا من الفصل؛ جاء تلبية لطلبات وتعليقات المستخدمين.

وأضافت يوتيوب أنه وفقا للتغيير الناتج عن التحديث سيكون من السهل على المشاهدين اكتشاف النوعية التي تثير اهتمامهم عند استعراضهم صفحة قناة أي منشئ محتوى.

وقبل التحديث، كان يوتيوب يعرض في علامة تبويب واحدة باسم مقاطع الفيديو “videos” قائمة بجميع تحميلات المستخدم، بما في ذلك الأفلام القصيرة والبث المباشر ومقاطع الفيديو التقليدية.

وعلى الرغم من وجود أداة فرز (فلتر) تتيح لك تغيير التنسيق الذي تعرضه القائمة، لكن يتم إعادة تعيينه في كل مرة تغادر فيها الصفحة، لذلك عندما تعود للقناة ستجد أن القائمة عادت بدون فصل مرة أخرى.

لكن ثمة جانب سلبي للتحديث يتمثل في جعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في مشاهدة كافة المقاطع المعروضة في قناة ما على شاشة واحدة.

وأعلنت الشركة مؤخرا أنه اعتبارا من العام المقبل، سيحصل المبدعون في برنامج الشركاء على جزء من الإيرادات القادمة من الإعلانات المعروضة عبر مقاطع الفيديو القصيرة "شورتس".

وقد يمنح ذلك يوتيوب ميزة إضافية على منصة "تيك توك" الصينية، والتي تدفع حاليًا لمنشئي المحتوى عبر صندوق خاص بهم، وتوفر لهم نصائح لجني الأموال عبر المنصة.