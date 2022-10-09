ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعبر خيتافي ويقفز للصدارة
فاز ريال مدريد على نظيره خيتافي، بهف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الثامنة للدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل هدف ريال مدريد الوحيد إيدير ميليتاو في الدقيقة الثالثة من الشوط الأولمن صناعة لوكا مودريتش.
وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مودريتش صنع 50 هدفا في الليغا، ليصبح سادس لاعب من ريال مدريد يصل لهذا الرقم في المسابقة منذ موسم 2003-2004.
ويسبق مودريتش في هذه القائمة، 5 لاعبين حيث صنع كريم بنزيما (103 أهداف)، كريستيانو رونالدو (87 هدفا)، مارسيلو (63 هدفا)، وتوني كروس (59 هدفا)، وجوتي (53 هدفا).
بهذه النتيجة، وصل رصيد ريال مدريد إلى النقطة 22 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويأتي خلفه برشلونة برصيد 19 نقطة قبل مباراته غدا ضد سيلتا فيغو.
فيما توقف رصيد خيتافي عند النقطة السابعة محتلا المركز الـ16.
كوريا يساعد أتلتيكو مدريد على الفوز على جيرونا
وفي مباراة أخرى، أحرز أنخيل كوريا هدفين ليقود أتلتيكو مدريد للفوز 2-1 على جيرونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني.
وبات أتلتيكو رابعا برصيد 16 نقطة وهو نفس رصيد أتليتيك بيلباو ثالث الترتيب الذي يواجه إشبيلية اليوم أيضا. ويتأخر أتلتيكو بثلاث نقاط عن صاحبي الصدارة برشلونة وريال مدريد.
وسجل كوريا الهدفين في وقت مبكر من كل شوط، وافتتح اللاعب الأرجنتيني التسجيل من مدى قريب بعد كرة عرضية من أنطوان غريزمان بعد مرور خمس دقائق من البداية.
وسيطر أتلتيكو على الشوط الأول وأنقذ خوان كارلوس حارس جيرونا محاولتين من مدى قريب من ماتيوس كونيا كما تصدى لمحاولة من تسديدة بعيدة المدى من كوريا قبل الاستراحة.
لكن بعد الاستراحة بثلاث دقائق، قطع كوريا تمريرة ضعيفة من الحارس كارلوس وسدد بقوة داخل الشباك.
وقلص جيرونا الفارق عندما سدد رودريغو ريكيلمي كرة قوية من مدى بعيد وأبدلت اتجاهها في خوسيه ماريا خيمنيز مدافع أتلتيكو ودخلت مرمى الحارس يان أوبلاك في الدقيقة 65.
ومنح الهدف دفعة كبيرة لفريق جيرونا وسيطر على اللعب وتعرض أتلتيكو لضغط كبير.
وسدد أليكس غارسيا لاعب جيرونا كرة قوية ارتدت من القائم في الدقيقة 77 ثم أنقذ أوبلاك محاولة أخرى وحولها إلى ركلة ركنية.
ومن هذه الركنية، ارتقى سانتياغو بوينو عاليا ووضع الكرة برأسه في القائم الأيسر للحارس أوبلاك.
وحصل غارسيا على فرصة أخرى في الوقت بدل الضائع، لكن الحارس أوبلاك تألق مجددا وأنقذ فوز أتلتيكو.
وخسر جيرونا بذلك ثلاث مباريات متتالية ويحتل المركز 13 برصيد سبع نقاط ويتقدم بنقطتين على منطقة الهبوط.