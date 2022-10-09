ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعبر خيتافي ويقفز للصدارة

فاز ريال مدريد على نظيره خيتافي، بهف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الثامنة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدف ريال مدريد الوحيد إيدير ميليتاو في الدقيقة الثالثة من الشوط الأولمن صناعة لوكا مودريتش.

وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مودريتش صنع 50 هدفا في الليغا، ليصبح سادس لاعب من ريال مدريد يصل لهذا الرقم في المسابقة منذ موسم 2003-2004.

ويسبق مودريتش في هذه القائمة، 5 لاعبين حيث صنع كريم بنزيما (103 أهداف)، كريستيانو رونالدو (87 هدفا)، مارسيلو (63 هدفا)، وتوني كروس (59 هدفا)، وجوتي (53 هدفا).

بهذه النتيجة، وصل رصيد ريال مدريد إلى النقطة 22 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويأتي خلفه برشلونة برصيد 19 نقطة قبل مباراته غدا ضد سيلتا فيغو.

فيما توقف رصيد خيتافي عند النقطة السابعة محتلا المركز الـ16.