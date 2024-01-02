تنبؤات "بابا فانغا" في 2024.. اغتيال بوتين وحرب بيولوجية

لا تزال توقعات المتنبئة البلغارية الشهيرة "بابا فانغا" تثير اهتمامًا، بسبب قدرتها على التنبؤ بعدة أحداث وقعت بالفعل.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أنّ "بابا فانغا" تنبأت في عام 2024 باغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على يد "مواطن روسي"، بينما ستحتدم الحرب في أوكرانيا.

كما حذرت من وقوع هجمات إرهابية في جميع أنحاء أوروبا، في حين ستنفذ "دولة كبيرة" لم تسمّها هجمات بالأسلحة البيولوجية في عام 2024، بحسب بعض التفسيرات لتوقعاتها.

وتنبأت "بابا فونغا" بأن عام 2024 سيشهد أزمات اقتصادية خانقة. فوفق تنبؤاتها، فإنّ ارتفاع مستويات الديون وتصاعد التوترات الجيوسياسية يهدد بإغراق الاقتصاد العالمي في الفوضى.

وتوقعت كذلك تدهور المناخ، مع حدوث العديد من الظواهر الجوية المرعبة التي ستسبب الفوضى على مدار العام. وقالت إن الهجمات السيبرانية ستعرض العالم للخطر أيضًا، ومن المتوقع أن تكون بشكل خاص على البنية التحتية الحيوية، مثل: شبكات الكهرباء، ومحطات معالجة المياه.

وعلى صعيد إيجابي، تنبأت "بابا فونغا" أن هناك علاجات جديدة لأمراض، مثل: الزهايمر، ومرض السرطان ستظهر في 2024، بالإضافة إلى إنجاز تكنولوجي كبير في الحوسبة الكمومية.

ورغم تحقق العديد من التوقعات بما يتوافق مع رؤية "بابا فونغا"، فإنّ توقعات أخرى كثيرة تنبأت بها لم تحدث.