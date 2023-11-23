نهاية مأساوية لامرأة تجاهلتها سيارة إسعاف

توفيت امرأة أسترالية تدعى كاث جروم في سريرها داخل منزلها أثناء انتظار سيارة الإسعاف، التي ماطلت كثيرًا للوصول وإنقاذها.

وفي تفاصيل الحادثة، اتصلت كاث البالغة من العمر 51 عامًا، من مدينة بريسبان الأسترالية، بخدمة الطوارئ نحو الساعة الـ10:30 بعد شعورها بآلام في الصدر.

وكان من المفترض أن تصل سيارة الإسعاف خلال 15 دقيقة، لكن المرأة ألغت الطلب بعد انتظارها لمدة طويلة وهي ساعة ونصف الساعة، وقررت بعدها الذهاب إلى السرير على أمل أن تشعر بتحسن في اليوم التالي.

وفي اليوم التالي، وجدها ابنها المراهق ميتة في سريرها. وكان من المفترض أن تبلغ من العمر 52 عامًا في اليوم التالي لوفاتها.

وقال مفوض خدمة الإسعاف ويدعى كريج إيمري، إن سيارة الإسعاف كان ينبغي أن تصل إلى منزل كاث في أقرب وقت.

وتابع كريج: "كان يجب أن نفعل ما هو أفضل، وأن نكون قادرين على الاستجابة للأشخاص الذين يعانون مثل حالة كاث في الوقت المناسب".