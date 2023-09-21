عباس النوري: نحن لسنا مؤمنين.. والمبشرون بالجنة قتل بعضهم بعضا
انتقد الفنان السوري عباس النوري مبدأ "التدين" عند المجتمعات الإسلامية، لافتًا في لقاء إعلامي إلى أن مجتمعاتنا "ورثة أديان".
وعلَّق عبر تلفزيون "عمّان" بالقول إننا "ورثة أديان، ولسنا مؤمنين، ولكننا نولد فقط على هذه الطريقة وهذه الطائفة وهذا المذهب، ثم نعتاده وندافع عنه".
واعتبر أن الدفاع عن أي دين أو مذهب "غباء شديد"، مرجعًا ذلك كونه يتم دون "اطلاع أو تركيز أو اختيار".
وأضاف "النوري" في حديثه: "الإيمان هو أعلى درجة من درجات وهب النفس، هلق بتبلش القصة بالاعتقاد، أي عقيدة ممكن تعتقد فيها بدك تقراها، تطلع عليها، توصل من مرحلة معتقد عندك لمرحلة إيمان، بهاي المرحلة بنسجم فيها العقل مع الروح، ولذلك نحن ورثة روح ولسنا ورثة عقول".
وأكد ضرورة قراءة تاريخنا بصورة حقيقية، مقدمًا مثالًا بالقول إن "المبشرين بالجنة قتل بعضهم بعضًا"، وعلى المسلم أن يقرأ هذا التاريخ بعقله، لا أن يخاف من ذكره ومواجهته ويكتفي فقط بالدفاع عن هؤلاء، مبينًا أنه لا يقصد اتخاذ موقف ما ضدهم أو انتقادهم، معللًا بأن "العقل يجب أن يحكم".
وضربَ الفنان السوري مثلًا بالحديث النبوي القائل "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف"، وبالآية القرآنية (إنما يخشى اللهَ مِن عباده العلماءُ)، مبينًا أن ذلك يدلّل على أن الله يحب المؤمن القوي بعقله، وهو المقصد من الحديث – وفق تعبيره – وهم الذين يصلون إلى مرحلة الخشية لا الهلع والخوف.