عباس النوري: نحن لسنا مؤمنين.. والمبشرون بالجنة قتل بعضهم بعضا

انتقد الفنان السوري عباس النوري مبدأ "التدين" عند المجتمعات الإسلامية، لافتًا في لقاء إعلامي إلى أن مجتمعاتنا "ورثة أديان".

وعلَّق عبر تلفزيون "عمّان" بالقول إننا "ورثة أديان، ولسنا مؤمنين، ولكننا نولد فقط على هذه الطريقة وهذه الطائفة وهذا المذهب، ثم نعتاده وندافع عنه".

واعتبر أن الدفاع عن أي دين أو مذهب "غباء شديد"، مرجعًا ذلك كونه يتم دون "اطلاع أو تركيز أو اختيار".