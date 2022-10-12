مسؤولو باريس سان جيرمان ينتفضون لنفي تقارير رحيل مبابي.. وتكهنات بشأن انتظاره لنهاية الموسم

أثار ما تردد عن رغبة كيليان مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان بعد نحو خمسة أشهر على تجديد عقده مع النادي الفرنسي ورفض الانتقال لريال مدريد الكثير من الجدل سواء في فرنسا أو إسبانيا أو غرفة ملابس النادي الباريسي الذي انتفض لنفي الأمر برمته.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى رغبة المهاجم الفرنسي الشاب في الرحيل عن باريس سان جيرمان بداعي عدم الوفاء بما تم وعده به قبل توقيع العقد بدليل اقتراب رحيل المستشار الرياضي لويس كامبوس، المقرب من مبابي، من الرحيل.

ووافق مبابي على البقاء في باريس من أجل خلق مناخ وغرفة خلع الملابس حسب رغبته، ولهذا السبب، اضطر العديد من اللاعبين الذين كانوا في الفريق إلى المغادرة، ولكن استمر البرازيلي نيمار جونيور الذي تسبب في العديد من المشاكل لمبابي.

وفي يوم إعلان تجديد عقد مبابي، اندهش البعض، ومنهم ليونيل ميسي ونيمار من كل ما حدث وحديث رئيس النادي ناصر الخليفي في غرفة خلع الملابس، حيث كان اليوم الذي يغادر فيه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا وفجأة ظهر الخليفي في الخلفية من أجل مبابي، الذي أعلن الرئيس أنه الأفضل في العالم، أمام الجميع؛ ما أثار دهشة العديد من أولئك الذين كانوا في غرفة خلع الملابس في حديقة الأمراء.

ونيمار، كما ذكرت من قبل "ماركا"، تلقى اقتراحًا في يونيو/حزيران الماضي للرحيل عن النادي، إذ قدَّموا له جميع أنواع التسهيلات، لكن البرازيلي رفض جميع المقترحات، وعاد إلى باريس بحافز أكثر من أي وقت مضى ورغبة في إظهار المكان الذي ينتمي إليه والمقدار الذي لا يزال بإمكانه المساهمة به في الفريق.