استبعاد كلب جو بايدن "كوماندر" من البيت الأبيض

استُبعد من البيت الأبيض كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن "كوماندر"، الذي ينتمي إلى فصيلة "الراعي الألماني" ويظهر ميلًا واضحًا إلى العضّ، على ما أفادت ناطقة باسم بايدن وعقيلته اللذين سبق أن تخلّيا عن كلب آخر للأسباب نفسها.

وقالت الناطقة إليزابيت ألكسندر في بيان مقتضب، إنّ "كوماندر لم يعد موجودًا في البيت الأبيض، إلى حين اتخاذ قرار بشأنه".

وأشارت إلى أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن وعقيلته جيل "يوليان أهمية كبيرة لسلامة جميع موظفي البيت الأبيض ومَن يوفرون الحماية لهم يوميًّا".

وكانت "الخدمة السرية" المتخصصة في حماية كبار المسؤولين في الولايات المتحدة، أعلنت أن أحد عناصرها تعرّض للعضّ، مساء الإثنين.