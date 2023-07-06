بدء عملية فصل التوأمين السياميين السوريين "بسام وإحسان" في السعودية

وقال إن المرحلة الأولى وهي التخدير قد بدأت، يتخللها عدة خطوات مثل إعطاء مهدئ للتوأمين، وإدخال أنابيب التنفس، والمراقبة الحيوية وغيرها، لافتا إلى أن المرحلة الثانية هي مرحلة التعقيم، ثم مرحلة فتح الجراح، تليها مرحلة فصل الكبد والأمعاء، ثم الترميم.

وشكك بإمكانية نجاة أحد التوأمين "إحسان"، مبينا خلوه من الأعضاء التناسلية الذكورية، وأنه لا يوجد لديه كلى ولا مثانة بولية ولا جهاز بولي، وأنه يعاني من مشاكل خلقية كبيرة، إضافة إلى مشاكل في القلب وضمور بالجهاز العصبي.