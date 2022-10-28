محمد التوم: زواج يزيد الراجحي كلف 6 ملايين ريال

كما تم توثيق حضور العديد من الشخصيات الشهيرة والبارزة سواء في مجال الفن أو الأعمال أو غيره لزفاف الراجحي.

ومن غير المعروف إن كان قد وصلت تكلفة زفاف يزيد الراجحي إلى 6 ملايين ريال بالفعل، إلا أن الزفاف كان قد لفت أنظار مواطني المملكة بمظاهر البذخ والترف فيه.

وسبق أن هنأ الإعلامي محمد التوم مواطنه يزيد الراجحي بزواجه، كما كان من ضمن الحاضرين لحفل زفافه.