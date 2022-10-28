محمد التوم: زواج يزيد الراجحي كلف 6 ملايين ريال
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، تصريحا لمواطنهم الإعلامي محمد التوم يكشف فيه عن تكلفة زواج رجل الأعمال ومتسابق الراليات يزيد الراجحي.
وبحسب ما تداوله مغردون في موقع التواصل "تويتر"، نقلا عن "التوم"، فقد وصلت تكلفة زواج يزيد الراجحي إلى 6 ملايين ريال (1,620,000 دولار).
وكان متسابق الراليات السعودي يزيد الراجحي قد أعلن عن زواجه من العنود العامري قبل نحو أسبوعين، وتم تداول العديد من مقاطع الفيديو والصور التي توثق حفل الزفاف، الذي اتسم بالبذخ.
كما تم توثيق حضور العديد من الشخصيات الشهيرة والبارزة سواء في مجال الفن أو الأعمال أو غيره لزفاف الراجحي.
ومن غير المعروف إن كان قد وصلت تكلفة زفاف يزيد الراجحي إلى 6 ملايين ريال بالفعل، إلا أن الزفاف كان قد لفت أنظار مواطني المملكة بمظاهر البذخ والترف فيه.
وسبق أن هنأ الإعلامي محمد التوم مواطنه يزيد الراجحي بزواجه، كما كان من ضمن الحاضرين لحفل زفافه.