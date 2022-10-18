كريستيانو رونالدو لم يف بالوعد الذي قطعه على نفسه



مر شهر منذ أن وعد كريستيانو رونالدو بالتحدث علنًا عن "الأكاذيب" التي قيلت عنه الصيف الماضي عندما حاول اتخاذ طريقة للرحيل عن مانشستر يونايتد.

وكان قائد البرتغال يسعى بشدة للرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن لم يكن هناك عرض مناسب للاعب البالغ عمره 37 عامًا؛ ما يعني أن أسطورة يونايتد أُجبر على البقاء في أولد ترافورد واللعب في الدوري الأوروبي.

ومن الواضح أن رونالدو غاضب من التقارير حول مستقبله، وتعهد بإجراء مقابلة في غضون أسبوعين للكشف عن الحقيقة ودحض الأكاذيب ولكن مر أكثر من شهر منذ هذا الوعد.

وكتب رونالدو معلقًا على تعليق بواسطة cr7.o_lendario على إنستغرام "سيعرفون الحقيقة في غضون أسبوعين. وسائل الإعلام تكذب. لديّ ملحوظات مدونة وفي الأشهر القليلة الماضية بين 100 خبر نشرتها وسائل الإعلام 5 فقط كانت صحيحة".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن قائد البرتغال أراد اللعب في دوري أبطال أوروبا لكنه وجد عددا قليلا من الأندية المهتمة بالتعاقد معه أو القادرة على دفع راتبه.

كان هناك عرض ملموس واحد على الطاولة من المملكة العربية السعودية وتحديدا من الهلال حامل لقب دوري روشن، لكن رونالدو لا يزال لديه طموحات باللعب في أوروبا.

ولا يزال في موقعه في يونايتد واعتمد المدير الفني الهولندي إريك تن هاج على الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات بشكل محدود، ما جعله إلى حد كبير يجلس على مقاعد البدلاء.

وسجل رونالدو هدفه رقم 700 عندما شارك بديلا أمام إيفرتون أخيرا وبدأ مواجهة يوم الأحد أمام نيوكاسل يونايتد، لكنه لم يكن قادرا على إحداث الفارق وأخذ رجال المدير الفني إيدي هاو نقطة صعبة في أولد ترافورد.

ويبقى أن نرى ما إذا كان رونالدو سيبقى في النادي طوال الموسم أم سيحاول مرة أخرى الرحيل من خلال وكيل أعماله خورخي مينديز في يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي الوقت الحالي، يظل صامتًا ولم يتم الوفاء بوعده بإجراء مقابلة شاملة يكشف فيها عن أكاذيب الإعلام التي لم يكشف عنها حتى الآن.

وسجل رونالدو هدفين فقط هذا الموسم مع مانشستر يونايتد بينما يعتقد كثيرون أن مسيرة الهداف البرتغالي المخضرم البالغ عمره 37 عاما في مرحلة تراجع بعد سنوات من الإبداع.