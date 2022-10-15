اتهام غرينوود لاعب مانشستر يونايتد بمحاولة اغتصاب واعتداء
أعلن الادعاء البريطاني اليوم السبت اتهام ميسون غرينوود، لاعب مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بمحاولة اغتصاب والاعتداء على امرأة.
واعتقلت السلطات اللاعب البالغ عمره 21 عاما في يناير كانون الثاني بعد أن نشرت سيدة صورا ومقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تدين من خلالها تعرضها لعنف جسدي.
وقالت المدعية العامة جانيت بوتر إن الادعاء "فوض اليوم شرطة مانشستر الكبرى لاتهام ميسون جرينوود (21 عاما) بالشروع في الاغتصاب وإظهار سلوك متسلط ومتنمر والاعتداء الذي أفضى إلى ضرر جسدي فعلي".
وأضافت "تتعلق التهم الثلاث بشخص واحد".
ومن المنتظر مثول غرينوود، الذي أوقفه يونايتد في انتظار نتائج التحقيقات، أمام محكمة في مانشستر يوم الاثنين.
ولم يعلق اللاعب أو أي ممثل عنه على الادعاءات في أي مرحلة.
وأضافت بوتر أن الادعاء "يذكر الأطراف المعنية بوجود إجراءات جنائية ضد المتهم وأن لديه الحق في محاكمة عادلة".
وفي فبراير 2021، وقّع غرينوود تعاقدا لمدة أربع سنوات مع مانشستر يونايتد الذي ظهر اللاعب ضمن صفوفه لأول مرة في مارس عام 2019، بينما ظهر غرينوود مرة واحدة ضمن فريق منتخب إنجلترا.
ولم تجرِ بعد محاكمة غرينوود، وقد مُدّدت الإفراج عنه بكفالة في يونيو الماضي.
كما أنهت شركة نايكي لإنتاج الملابس والأحذية والأدوات الرياضية عقد رعاية مع غرينوود، كما حذفت شركة إليكترونك آرتس لألعاب الفيديو، غرينوود من قوائم الفرق على لعبتها "فيفا-22".