بعد ميرفي كيالب.. العثور على جثة الممثلة سيدا فتاح أوغلو
عثرت الشرطة التركية على جثة الممثلة والمذيعة التركية المعروفة، سيدا فتاح أوغلو، في حديقة منزلها في إسطنبول.
ووفق وسائل إعلام محلية، عُثر إلى جانب "أوغلو" على مسدس، تبين أنه مرخص باسمها.
وأظهر تشريح جثة الممثلة التركية، البالغة من العمر 44 عاما، جرحا ناتجا عن إطلاق نار في الجانب الأيمن من وجهها.
وكشفت التحقيقات عن وجود 7 رصاصات في خزنة المسدس، إضافة إلى طلقة فارغة بالقرب من رأس "أوغلو".
ولفتت إلى وجود أدوية للاكتئاب في حقيبة الممثلة التركية؛ ما رجّح فرضية انتحارها.
وشكك متابعون بفرضية انتحار الممثلة، خاصة مع عدم وجود كاميرات مراقبة، حيث عُثر على جثتها، وفق التقرير الأولي للشرطة.
وقال الطالب الجامعي الذي عثر على جثة أوغلو: "كنت أمارس المشي في الحديقة عندما سمعت صوت إطلاق نار، فتوجّهت إلى مصدر الصوت ووجدت الممثلة سيدا فتاح أوغلو مصابة برصاصة في رأسها، فأبلغت الشرطة فوراً".
وقبل نحو عشرة أيام، وضعت مواطنتها الممثلة ميرفي كيالب، البالغة 36 عاما، حدًا لحياتها، بعد أن أطلقت النار على رأسها بمسدس مرخص يعود لوالدها.