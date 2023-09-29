بعد ميرفي كيالب.. العثور على جثة الممثلة سيدا فتاح أوغلو

عثرت الشرطة التركية على جثة الممثلة والمذيعة التركية المعروفة، سيدا فتاح أوغلو، في حديقة منزلها في إسطنبول.

ووفق وسائل إعلام محلية، عُثر إلى جانب "أوغلو" على مسدس، تبين أنه مرخص باسمها.

وأظهر تشريح جثة الممثلة التركية، البالغة من العمر 44 عاما، جرحا ناتجا عن إطلاق نار في الجانب الأيمن من وجهها.

وكشفت التحقيقات عن وجود 7 رصاصات في خزنة المسدس، إضافة إلى طلقة فارغة بالقرب من رأس "أوغلو".