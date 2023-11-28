رئيس التسويق للخطوط السعودية يكشف سبب حذف إعلان خابي

كشف رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية، خالد طاش، السبب الذي دفع الشركة لحذف إعلان مشهور التيك توك الكوميدي، خابي لام.

وأوضح، خلال استضافته في برنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر، أن "الإعلان كان جزءا من حملة تسويقية قامت بها المجموعة، واختير "خابي" بناء على شهرته، وقدرته على إيصال الفكرة المطلوبة.

وأضاف أن "فكرة الإعلان كانت بسيطة، إذ ليس هناك داع لأن تنظر حولك أو لغيرك لتعرف ماذا تريد أن تأكل، بل يمكنك معرفة ذلك بسهولة".