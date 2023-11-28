رئيس التسويق للخطوط السعودية يكشف سبب حذف إعلان خابي
كشف رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية، خالد طاش، السبب الذي دفع الشركة لحذف إعلان مشهور التيك توك الكوميدي، خابي لام.
وأوضح، خلال استضافته في برنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر، أن "الإعلان كان جزءا من حملة تسويقية قامت بها المجموعة، واختير "خابي" بناء على شهرته، وقدرته على إيصال الفكرة المطلوبة.
وأضاف أن "فكرة الإعلان كانت بسيطة، إذ ليس هناك داع لأن تنظر حولك أو لغيرك لتعرف ماذا تريد أن تأكل، بل يمكنك معرفة ذلك بسهولة".
ونفى خالد طاش بشدة أن تكون "المجموعة قصدت الانتقاص من المواطن السعودي"، مشددا على أن "ذلك بالتأكيد لم يكن الهدف".
وأكد أنه تم حذف الإعلان بعد أن أثار مثل هذا الجدل، تقديرا وتفهما لمنتقديه، مشددا على أن "رأيه الشخصي في اختيار هكذا إعلان لم يكن هناك خطأ، ولكنه يحترم طريقة ورأي الناس في بعض الأمور، ويرى أن سد باب النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حذف الإعلان كان حلا مناسبا".
يذكر أن التيك توكر خابي لام اشتهر بفضل مقاطعه الكوميدية القصيرة، حيث يشير بسخرية إلى الأشخاص الذين يعقّدون المهام البسيطة دون سبب على الإطلاق.