سوريا.. مصرع وإصابة العشرات في حادث حافلة (صور)
لقي ستة أشخاص -على الأقل- مصرعهم، وأصيب 38 آخرون في حادث تدهور حافلة (بولمان) على طريق حمص - حماة في سوريا.
ووفق بيان وزارة الداخلية السورية عبر حسابها في "فيسبوك"، فقد تدهورت الحافلة على الطريق؛ ما أدّى إلى وفاة ستة أشخاص وإصابة 38 آخرين.
وأضافت "الداخلية" في بيانها أن الدوريات الأمنية حضرت على الفور إلى موقع الحادث، وتم نقل المتـوفّين وإسعاف المصـابين إلى المشفى الوطني بحماة.
وأكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات وأسباب الحادث. فيما لم يتم الكشف عن حالة المصابين.