سوريا.. مصرع وإصابة العشرات في حادث حافلة (صور)

وأضافت "الداخلية" في بيانها أن الدوريات الأمنية حضرت على الفور إلى موقع الحادث، وتم نقل المتـوفّين وإسعاف المصـابين إلى المشفى الوطني بحماة.

وأكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات وأسباب الحادث. فيما لم يتم الكشف عن حالة المصابين.