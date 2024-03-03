حادث الحافلة (البولمان) في سوريا
حادث الحافلة (البولمان) في سورياوزارة الداخلية السورية

سوريا.. مصرع وإصابة العشرات في حادث حافلة (صور)

لقي ستة أشخاص -على الأقل- مصرعهم، وأصيب 38 آخرون في حادث تدهور حافلة (بولمان) على طريق حمص - حماة في سوريا.

حادث البولمان
حادث البولمانوزارة الداخلية السورية

ووفق بيان وزارة الداخلية السورية عبر حسابها في "فيسبوك"، فقد تدهورت الحافلة على الطريق؛ ما أدّى إلى وفاة ستة أشخاص وإصابة 38 آخرين.

رجال الأمن في موقع الحادث
رجال الأمن في موقع الحادثوزارة الداخلية السورية

وأضافت "الداخلية" في بيانها أن الدوريات الأمنية حضرت على الفور إلى موقع الحادث، وتم نقل المتـوفّين وإسعاف المصـابين إلى المشفى الوطني بحماة.

وأكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات وأسباب الحادث. فيما لم يتم الكشف عن حالة المصابين.

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