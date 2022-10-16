الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
يستضيف ملعب "آنفيلد" مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول وضيفه مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري الإنجليزي.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "آنفيلد" في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.
ترتيب الفريقين
يحتل ليفربول المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، وحقق الفريق انتصارين وتلقى هزيمتين وتعادل 4 مرات وسجل 20 هدفاً واستقبل 12 هدفاً.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 23 نقطة بواقع 7 انتصارات وتعادلين دون هزيمة، وسجل 33 هدفاً واستقبل 9 أهداف.
وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 30 يوليو الماضي بفوز ليفربول على حساب مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 في كأس الدرع الخيرية.
وتقابل الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، ضد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، 25 مرة، وفاز كلوب 11 مرة مقابل 9 انتصارات من نصيب غوارديولا وتعادل 5 مرات.
وواجه غوارديولا ليفربول 17 مرة وفاز في 5 لقاءات وتعادل في 5 مباريات وتلقى 7 هزائم.
وواجه كلوب مانشستر سيتي 22 مرة، وفاز كلوب في 10 لقاءات وتعادل 6 مرات مقابل 6 هزائم.
ليفربول.. وانتفاضة صلاح
يترقب عشاق ليفربول انتفاضة الريدز وتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي تعوض البداية الهزيلة في مشوار الدوري الإنجليزي.
ويزيد طموح جمهور ليفربول بانتفاضة الهداف محمد صلاح وتسجيله أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا في مباراة غلاسكو رينجرز الأسكتلندي في البطولة.
وقال يورغن كلوب، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه سيواجه أفضل مدرب في العالم، وهو غوارديولا، معترفاً أيضاً بقوة هجوم السيتي بعد انضمام القناص إرلينغ هالاند.
ويغيب عن صفوف ليفربول جويل ماتيب وترينت ألكسندر أرنولد بجانب الشكوك بشأن جاهزية إبراهيما كوناتي ونابي كيتا.
ويعتمد ليفربول على تشكيلة تضم حارس المرمى أليسون باكير وأمامه الرباعي جوزيف غوميز وفيرجيل فان دايك وجيمس ميلنر وأندري روبرتسون في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط فابينيو وبجواره جوردان هندرسون وتياغو ألكانتارا، بينما يقود خط الهجوم محمد صلاح وبجواره روبرتو فيرمينو ودييغو جوتا.
مانشستر سيتي.. وقوة هالاند
يسعى مانشستر سيتي لمواصلة انتصاراته، خاصة في ظل المنافسة القوية مع آرسنال على صراع الصدارة، وخاصة مع قوة هالاند المهاجم المميز الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 15 هدفاً.
وأكد بيب غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أن مواجهة ليفربول دائماً صعبة بغض النظر عن أي ظروف مؤكداً أن المباراة داخل الملعب وليس في جدول الترتيب.
ويغيب الثنائي كايل والكر وكالفين فيليبس عن صفوف مانشستر سيتي للإصابة.
ويعتمد مانشستر سيتي على تشكيلة تضم حارس المرمى إديرسون مورايس وأمامه الرباعي روبن دياز ومانويل أكانجي وجواو كانسيلو وناثان آكي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره كيفين دي بروين وبرناردو سيلفا مع ثلاثي الهجوم فيل فودين وجاك غريليش وإيرلنغ هالاند.
وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندر لييغ البلجيكي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المباراة ستكون صعبة وقوية بين مدربين كبيرين، موضحاً أن هذه المواجهة ستكون آخر فرصة بالنسبة لفريق ليفربول لاستعادة الثقة.
وأشار إلى أن السيتي يملك هجوماً مرعباً بقيادة هالاند ولديه العديد من المواهب في خط الوسط لتحقيق الاستحواذ، خاصة دي بروين وفودين.