الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب "آنفيلد" مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول وضيفه مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري الإنجليزي.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "آنفيلد" في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.