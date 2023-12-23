العثور على المفقود حامد الشمراني متوفى

وأثارت واقعة اختفاء حامد الشمراني في ظروف غامضة قبل عدة أشهر، تعاطفا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين أن "يعود سالما في أقرب وقت".

وكان آخر تواصل لحامد الشمراني مع عائلته في 22 يونيو/حزيران الماضي، حين توجه الشاب، البالغ من العمر 32 عاما، إلى محافظة الخرج لإجراء مقابلة عمل.

وبعد توقيعه عقد العمل وأثناء عودته، اختفى دون أثر، وعثر بعدها على سيارته متوقفة عند أحد المساجد في الخرج، وتبين أنها ظلت متوقفة في مكانها مدة أسبوعين، وجميع أوراقه الثبوتية في داخلها.