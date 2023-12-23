أحدث الأخبار
العثور على المفقود حامد الشمراني متوفى
أفاد أشخاص، أكدوا أنهم أقارب المفقود السعودي حامد بن محمد آل حسان الشمراني، بأنه تم العثور عليه "متوفى".
ولم يقدم أقارب المفقود الشمراني عبر حساباتهم في منصة "إكس" أي تفاصيل بشأن ملابسات العثور عليه، إلا أنهم أعلنوا إقامة العزاء ودفنه في مقبرة النسيم في العاصمة الرياض.
وأثارت واقعة اختفاء حامد الشمراني في ظروف غامضة قبل عدة أشهر، تعاطفا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين أن "يعود سالما في أقرب وقت".
وكان آخر تواصل لحامد الشمراني مع عائلته في 22 يونيو/حزيران الماضي، حين توجه الشاب، البالغ من العمر 32 عاما، إلى محافظة الخرج لإجراء مقابلة عمل.
وبعد توقيعه عقد العمل وأثناء عودته، اختفى دون أثر، وعثر بعدها على سيارته متوقفة عند أحد المساجد في الخرج، وتبين أنها ظلت متوقفة في مكانها مدة أسبوعين، وجميع أوراقه الثبوتية في داخلها.