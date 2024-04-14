غادر شمال غزة بقدم واحدة.. أحمد أبو شرخ يروي مأساته مع النزوح (صور)

وتابع، كانت اللحظات الأولى للإصابة دامية للغاية، فما إن انقشع غبار الصاروخ وأنا ممدد على الأرض غارقًا بدمي أحاول فهم ما حدث، وبدأت أنظر يمينا ويسارا ويا ليتني لم أنظر، لقد وجدت قدما مبتورة اعتقدت أنها لأحد المواطنين، حتى نظرت إلى ساقي بالأسفل وعلمت أنها لي، كاد قلبي يتوقف من شدة الحزن والكآبة الفورية التي شعرت بها.

وأكمل، كانت الأشلاء في كل مكان، والجرحى ينزفون بغزارة، ولا يوجد هناك أي من طواقم الإسعاف كوننا داخل موقع اسرائيلي أساسًا، فبدأت أزحف فلم أستطع الزحف سوى عدة أمتار فقط، ليراني أحد جيراني الذين لم يصابوا ويقوم هو وشخصان آخران بحملي إلى خارج الموقع ليتسنى نقلي إلى المشفى.

وزاد أبو شرخ، عندما قاموا بحملي وهمّوا بنقلي صرخت فيهم: "رجلي رجلي لسا هناك هاتوها أمانة عليكم"، وبالفعل جلبها أحد الأشخاص وانطلقوا بي إلى خارج الموقع، ونقلوني عبر سيارة أجرة إلى مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة.

ولفت إلى أنه "منذ تلك اللحظة بدأت فصول المعاناة والعذاب، حيث أنني لم أتلقَ الخدمة العلاجية كما يجب، وبدأت ساقي بالالتهاب، لقد كان حجم الألم الذي شعرت به لعشرات الليالي رهيبًا، كنت أحتاج إلى العشرات من حبّات المسكن حتى أستطيع أن أنام أو أذهب إلى الحمام".