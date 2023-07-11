الكويت.. استقالة وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة

قدَّم وزير المالية الكويتي مناف الهاجري، اليوم الثلاثاء، استقالته رسميًّا، وفق ما نقلته صحيفة "الراي" المحلية.

وأوضح الوزير الهاجري، في رد على سؤال برلماني قبل تقديم استقالته اليوم، أنّ إدراج التكلفة الإجمالية لمشروع البديل الإستراتيجي ضمن الموازنة العامة سيتم بعد إتمام الدراسة من قبل ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف في رده على السؤال نيابي آخر بشأن طلب بيانات مفصلة عن مشروع البديل الإستراتيجي، أن "المشروع يتعلق بدراسة تعديل وموازنة الأجور والمرتبات في الجهات الحكومية، وبالتالي فإن الجهة المختصة به هو مجلس وديوان الخدمة المدنية".

وشدد مناف الهاجري على أن دور وزارة المالية يقتصر على إبداء الرأي بما يتعلق بالجانب المالي من المشروع، لذا فإن التكلفة الإجمالية للمشروع ستتم بعد الدراسة وصدور الأداة القانونية له.

كما أعلن رئيس مجلس الأمة، اليوم، موافقة المجلس على قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع، وذلك بعد تحوّل الجلسة إلى سرية لمناقشة الاستقالة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية