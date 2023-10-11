رنا رئيس تعلن انفصالها عن خطيبها
قامت الفنانة المصرية رنا رئيس بحذف جميع الصور التي تجمعها بخطيبها يسري علي، بعد إعلان انفصالهما.
ويأتي انفصال "رئيس" عن خطيبها بعد 10 أشهر من خطوبتهما، التي تمت في أجواء عائلية.
وصرح مدير أعمال الفنانة المصرية، وفق موقع "القاهرة 24"، بانفصال رنا رئيس عن خطيبها، معلقًا: "كل شيء قسمة ونصيب".
وقبل نحو 10 أشهر، احتفلت الفنانة "رئيس" بخطوبتها من يسري علي، وهو من خارج الوسط الفني، بعد أن جمعتهما قصة حب منذ كانا في مرحلة الثانوية العامة.
وفاجأ يسري علي، الفنانة "رئيس"، خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي، إذ تقدم لخطبتها على الهواء مباشرة.
يذكر أن آخر مشاركات رنا رئيس الفنية في قصة "ريش أبيض" من مسلسل "حدث بالفعل" إلى جانب الفنانين ماجد المصري وبسمة.