رنا رئيس تعلن انفصالها عن خطيبها

وصرح مدير أعمال الفنانة المصرية، وفق موقع "القاهرة 24"، بانفصال رنا رئيس عن خطيبها، معلقًا: "كل شيء قسمة ونصيب".

وقبل نحو 10 أشهر، احتفلت الفنانة "رئيس" بخطوبتها من يسري علي، وهو من خارج الوسط الفني، بعد أن جمعتهما قصة حب منذ كانا في مرحلة الثانوية العامة.