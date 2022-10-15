ترتيب الدوري الإيطالي.. فلاهوفيتش يقود يوفنتوس للفوز على تورينو

سجل الصربي دوسان فلاهوفيتش هدفا في الدقائق الأخيرة ليقود يوفنتوس للفوز 1-صفر على جاره وغريمه المحلي تورينو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت.

وكان يوفنتوس تحت الضغط بعد الخسارة 2-صفر أمام مكابي حيفا بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، لكن الأداء الباهت الذي قدمه في الشوط الأول لم يدع للتفاؤل.

وتقريبا لم يشهد الشوط الأول أي فرص خطيرة من الفريقين، وحاول تورينو على استحياء التسجيل من خارج منطقة الجزاء لكن دفاع يوفنتوس كان بالمرصاد.