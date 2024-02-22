حمزة نمرة: أشارك في "سر إلهي".. والتمثيل ليس طموحي
يقدم المطرب المصري حمزة نمرة تتري البداية والنهاية بمسلسل "سر إلهي" الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، والمقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2024، إذ تعد هذه المرة الأولى لـ "نمرة" الذي يقدم فيها تتر مسلسل.
وتحدث حمزة نمرة عن مسلسل "سر إلهي" في حوار خاص مع "إرم نيوز"، وكشف عن سبب موافقته على المشاركة به، وعما إذا كان يفكر في دخول مجال التمثيل أم لا، كما كشف عن مشاريعه الغنائية القادمة.
لأول مرة تقدم تتر مسلسل.. ما الذي جذبك إلى هذه التجربة؟
سعيد جداً بمشاركتي في رمضان بتتر مسلسل "سر إلهي" وهو من ألحاني وكلمات محمود فاروق وتوزيع كريم عبد الوهاب، وتحمست للفكرة عندما قرأت نبذة عن المسلسل وبعض المشاهد، واستلهمت بعض الأفكار منه في الأغنية، كما أنني تحمست للأغنية بشكل كبير.
هل يهمك كمطرب قصة المسلسل، أم أنك تقدم الأغنية وليس لك علاقة بقصة المسلسل؟
أتحدث عن نفسي فقط، فأنا يهمني في الأساس فكرة المسلسل أو الفيلم، وهل سأقوم بعمل إضافة عليه أم لا، وأعتقد أن مسلسل "سر إلهي" عمل مهم ويناقش قضايا مهمة ومحورية، وهذا ما شجعني للمشاركة فيه.
نستطيع القول بأن "سر إلهي" هو بداية مشوار حمزة نمرة مع تترات المسلسلات؟
يعتبر "سر إلهي" أول عمل لي كأغنية تتر مسلسل، ولن يكون الأخير إن شاء الله، ففي حال تقديم عروض علي في أعمال أرى أنها مهمة، والأغنية التي سأقدمها ستضيف له لن أتردد في الموافقة عليه.
هل من الممكن أن نراك ممثلا خلال الفترة المقبلة؟
لا أعتقد، فالتمثيل ليس طموحي، واهتمامي الأكبر منصب على الغناء، وكل اللي بفكر فيه هو الموسيقى، لأن المجال الموسيقي مجال صعب ومحتاج تركيز وجهد وشغل بكل طاقتي، وطموحي وشغفي أن أسيب علامة وبصمة مهمة فيه.
دائما ما تحقق أعمالك نجاحا كبيرا، ولها نكهة مختلفة.. ما السر في ذلك؟
أنا أعيش وسط الناس، وهذا الذي جعلني أقدم فنا يصلهم بسرعة ويعبر عنهم، لذا يجد كل شخص أن الأغنية تتحدث عنه، فتنشأ حالة من الترابط الفكري والوجداني بينه وبين الأغنية.
وما الجديد الذي يحضّر له حمزة نمرة خلال الفترة المقبلة؟
حاليًا أحضر مجموعة أغاني جديدة، لكني لم أقرر بعد إذا كنت سأطلقها سنغل (أغاني فردية) أو ألبوم، ولكني أعتقد أنه مع بداية الصيف سأطرحها، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.
هل من الممكن أن تقدم أغاني لدعم غزة خلال الفترة الراهنة؟
دائماً أشعر أن الأحداث الكبرى أكبر من إني أعبر عنها بالفن، وأنا غنيت كتير لفلسطين وغنيت من الفلكلور الفلسطيني، فالقضية الفلسطينية شيء راسخ في وجداننا كلنا، وقلوبنا مع الشعب الفلسطيني وربنا ينصفهم وينزل رحماته عليهم.
ما رأيك في أغاني المهرجانات والراب، وهل من الممكن أن تقدم هذا النوع؟
كلها ألوان غنائية وجودها مهم ويثري المشهد الموسيقي والفني، وطبعاً ممكن جداً أقدم هذا النوع، وأنا كان ليا أغنية مع زاب ثروت اسمها "الصحاب" ولاقت نجاحا كبيرا الحمد لله.