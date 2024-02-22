حمزة نمرة: أشارك في "سر إلهي".. والتمثيل ليس طموحي‎

يقدم المطرب المصري حمزة نمرة تتري البداية والنهاية بمسلسل "سر إلهي" الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، والمقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2024، إذ تعد هذه المرة الأولى لـ "نمرة" الذي يقدم فيها تتر مسلسل.

وتحدث حمزة نمرة عن مسلسل "سر إلهي" في حوار خاص مع "إرم نيوز"، وكشف عن سبب موافقته على المشاركة به، وعما إذا كان يفكر في دخول مجال التمثيل أم لا، كما كشف عن مشاريعه الغنائية القادمة.