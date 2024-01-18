بقدرات خارقة.. إطلاق Galaxy S24 مدمجة بالذكاء الاصطناعي (صور)

قدمت سامسونغ، الأربعاء، مجموعتها الجديدة من الهواتف الذكية "غالاكسي اس 24" Galaxy S24، وأدوات جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي مدمجة تلقائياً في الأجهزة، في محاولة لاستعادة الصدارة في سوق الهواتف الذكية بعدما أطاحت بها "أبل" أخيراً.

فبعد أن تجاوزتها منافستها الأمريكية على صعيد مبيعات الهواتف الذكية العام الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2010 (بحسب مؤسسة "أي دي سي")، عقدت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة مؤتمرها السنوي في سان خوسيه، في قلب سيليكون فالي.

وكشفت العلامة التجارية عن هاتف "غالاكسي اس 24" (بسعر يبدأ بـ800 دولار)، و"اس 24 بلاس" S24+ (بسعر يبدأ بألف دولار)، و"اس 24 ألترا" (1300 دولار).