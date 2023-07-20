مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم مركبتين إماراتية وسعودية على طريق البطحاء

أسفر حادث مروري وقع على طريق "البطحاء – حرض" في المملكة العربية السعودية عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين، أمس الأربعاء.

ولم يتم الكشف عن هوية الأشخاص الخمسة في الحادث الذي وقع بين مركبتين إحداهما سعودية والأخرى إماراتية.

ووفق صحيفة "عكاظ" المحلية، فقد وجَّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بمتابعة حالة المصابين، وتسهيل إجراءات نقل المتوفين.

وكانت إحدى المركبتين تقلُّ عائلة مكونة من سبعة أشخاص، فيما على مَتن الثانية عائلة مكونة من 12 شخصًا، وأدى الحادث إلى احتراق إحدى المركبتين.