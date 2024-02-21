مواهب غنائية مغربية تحضر في "شارات" دراما رمضان

استقطب منتجو الأعمال الدرامية المغربية عددا من نجوم الغناء المغاربة لأداء أغاني "الجنريك" أو "شارات" المسلسلات المعروضة ضمن الشبكة الرمضانية للقنوات التلفزيونية المغربية.

ويعتمد هؤلاء المنتجون على نجوم الغناء في المغرب، من خلال أغاني "الشارات" التي تبثها القنوات التلفزيونية المغربية قبيل عرض الإنتاجات في رمضان؛ من أجل الترويج والدعاية للأعمال الدرامية واستقطاب نسب المشاهدة في ساعات الذروة.

وتعد أغاني "الشارات" أو "الجنريك" من أهم العناصر قوة وتصنيفا في المؤشرات الضرورية لنجاح الأعمال الدرامية، خاصة مع المنافسة التي تشهدها الساحة الفنية خلال شهر رمضان.

ومن أبرز الفنانين المغاربة، يؤدي الفنان حاتم عمور "جنريك" المسلسل الدرامي الاجتماعي "بين القصور"، الذي ينتظر عرضه على قناة "إم بي سي 5" في شهر رمضان، وهو مسلسل كتبت قصته السيناريست بشرى ملاك، وتولى إخراجه هشام الجباري.

واختير الفنان طه نوري لأداء شارة مسلسل "دار النسا"، الذي ستعرضه في رمضان قناة "الأولى" الحكومية المغربية، وهو من تأليف نورة الصقلي وجواد الحلو، وإخراج سامية أقريو، ويسلط الضوء على قصة اجتماعية مستوحاة من الحياة الواقعية في المجتمع المغربي.

وأسند منتج مسلسل "بنات الحديد"، المُزمع عرضه في رمضان على القناة الثانية، مهمة أداء شارة العمل لخريج برنامج "ستار لايت" محمد عاطف، بعدما اقتنع صناع العمل الدرامي بموهبته وأدائه في النسخة الأولى من برنامج اكتشاف المواهب الذي عرضته القناة الثانية.