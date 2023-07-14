هكذا ستحول الملابس الذكية خزانتك إلى أجهزة تتبع للصحة
منذ أكثر من عقد من الزمن، يلوح في الأفق مفهوم الملابس والأحذية الذكية. ويمكن لهذه الملابس ذات المستشعرات والمنسوجات من الجيل التالي، أن تحوّل خزانات الملابس إلى أجهزة تتبع للصحة.
في هذا السياق، قام عدد متزايد من شركات التكنولوجيا والعلامات التجارية للأزياء بدخول سوق الملابس الذكية، ومن المتوقع أن ينضم إليها المزيد في حال أثبت هذا المفهوم شعبيته في السنوات القادمة.
والملابس الذكية، التي يشار إليها كثيرًا أيضًا باسم الملابس عالية التقنية، هي ملابس تم تحسينها باستخدام التكنولوجيا لإضافة وظائف تتعدى وظائف الاستخدام التقليدي.
وتستخدم بعض الملابس الذكية منسوجات متطورة مع دوائر متشابكة، بينما يستخدم البعض الآخر أجهزة استشعار وأجهزة إضافية لمنحها وظائفها الذكية. ويمكن توصيل العديد من الملابس الذكية بتطبيق أو برنامج على جهاز ثانوي مثل الهاتف الذكي من خلال تقنية اتصال البلوتوث والواي فاي.
أمثلة على الملابس الذكية
تنتشر العديد من الملابس الذكية في الأسواق وتشمل جميع فئات الأزياء، وفي ما يلي بعض الأمثلة على أنواع مختلفة منها. وهذه أبرزها:
القبعات الذكية
هي عبارة عن قبعات تحتوي على مكبرات صوت مدمجة تعمل بتقنية التوصيل العظمي، أي أنها تلامس عظام الرأس في مناطق محددة. وباستخدام هذه التقنية، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء مكالمات هاتفية دون الحاجة إلى سماعات الأذن، في الوقت الذي تكون فيه على دراية بما يدور حولك. وهذه القبعات مقاومة للماء وسهلة الاستخدام ومريحة أثناء التنقل.
الجوارب الذكية
قد تتعجب من سماع ذلك، لكن نعم هناك في الأسواق جوارب ذكية يمكنها اكتشاف وتحديد أماكن ضغط قدمك على الأرض أثناء المشي والجري، ويمكنها إرسال هذه البيانات إلى تطبيق على الهاتف ذكي. ومن خلال هذه البيانات يمكن إنشاء بطانة للحذاء من شأنها أن تحدّ من الضغط على جزء معين من القدم.
السراويل الذكية
تم تجهيز هذه السراويل بأجهزة استشعار يمكنها اكتشاف التغييرات الطفيفة في وضعك ومحاذاة جسمك، مما يوفر لك ملاحظات وإرشادات في الوقت الفعلي حول أسلوبك في الجلوس والمشي. فسيساعدك ارتداء هذا البنطال على ضبط قوامك والاستمتاع بحياة أكثر فاعلية ومتعة. كذلك قد تحتوي بعض هذه السراويل على أجهزة تحديد المواقع ومستشعرات حرارية.
الأحذية الذكية
تتواجد الأحذية الذكية في السوق منذ بضع سنوات وهي مجهزة بميزات مثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، هناك حذاء كرة سلة عالي التقنية يمكن تعديل ملاءمته ودعمه تلقائيًا بناءً على احتياجاتك، حتى إنه يربط نفسه تلقائيًا. كذلك، تحتوي الأحذية الذكية الأخرى مثل أحذية الجري على أجهزة تتبع مدمجة لقياس المسافات ووضعية قدمك على الأرض، وعدد الخطوات والسعرات التي يجري حرقها. ومن خلال تتبع هذه المقاييس، يمكن أن تساعدك الأحذية الذكية على تحسين أسلوبك الرياضي وتجنب الإصابات الشائعة المرتبطة بالجري.
ملابس العمل الذكية
صنعت العديد من الشركات بذلات ذكية يمكنها تبادل بطاقات العمل الرقمية وفتح الهواتف والتفاعل مع الأجهزة الأخرى وتسجيل الدخول والخروج من مراكز العمل.
ملابس نوم ذكية
تمتص ملابس النوم الذكية الحرارة من جسم مرتديها بينما تطلق ضوء الأشعة تحت الحمراء لتحسين جودة النوم وتحفيز استرخاء العضلات. كذلك يمكن لهذه الملابس أن تتبع دورات النوم لديك وحساب النفس ونسبة الأوكسجين في الجسم، وغيرها من البيانات التي تساعد في تتبع عادات نومك وتساعدك على تحسينها.
قمصان ذكية
تتصل القمصان الذكية بتطبيق هاتف ذكي لتسجيل نشاط اللياقة البدنية والتوصية بتمارين جديدة لمن يرتديها. ويتم تزويد القمصان الذكية بأجهزة استشعار مدمجة تتعقب مجموعة من نقاط البيانات في وقت واحد باستخدام مستشعرات الجهاز التنفسي وتخطيط القلب، فضلًا عن مستشعر النشاط الدقيق.
كذلك، تسمح لك هذه المستشعرات بالمراقبة المتقدمة للصحة الفسيولوجية ومراقبة دقات القلب والإجهاد والتدريب ونسب الأوكسجين. وهذه الملابس مصممة أيضًا لتكون مريحة وقابلة للتنفس بحيث يمكن ارتداؤها حتى أثناء التدريبات الأكثر كثافة. ويتم نقل البيانات عبر البلوتوث إلى هاتف ذكي أو ساعة ذكية، التي يمكن تحليلها واستخدامها لتزويدك بملاحظات وتحليلات مفيدة لأدائك.
هل الملابس الذكية باهظة الثمن؟
نظرًا للتكلفة المضافة للتكنولوجيا المستخدمة في الملابس الذكية، فهي أغلى بشكل عام من الملابس التقليدية. على سبيل المثال، قد يتم بيع الجاكيت العادي بحوالي 100 دولار، لكن الجاكيت الذكي فقد يتراوح سعره ما بين 200 دولار و500 دولار، اعتمادًا على العلامة التجارية. وكما هو الحال مع معظم المنتجات التقنية وعناصر الموضة، ستنخفض أسعار الملابس الذكية القديمة مع ظهور تلك الأحدث منها.
هل الأجهزة القابلة للارتداء نوع من الملابس الذكية؟
تشير الأجهزة القابلة للارتداء عادةً إلى أجهزة تتبع اللياقة البدنية، ولكنها غالبًا ما تستخدم بالتبادل مع الملابس الذكية من قبل المستهلكين والشركات على حدٍ سواء. فالملابس الذكية بشكل عام تشير إلى الملابس المتطورة مثل ملابس السباحة أو السراويل القصيرة أو القمصان أو القبعات وغيرها.
هل يمكن غسل الملابس الذكية؟
عادة ما يتم غسل الملابس الذكية وتجفيفها مثل الملابس التقليدية، ولكنها تتطلب في كثير من الأحيان عناية إضافية مثل الغسل بالماء البارد وما إلى ذلك، وفي بعض الحالات إزالة الجهاز الذكي من الملابس قبل غسلها.