هكذا ستحول الملابس الذكية خزانتك إلى أجهزة تتبع للصحة

منذ أكثر من عقد من الزمن، يلوح في الأفق مفهوم الملابس والأحذية الذكية. ويمكن لهذه الملابس ذات المستشعرات والمنسوجات من الجيل التالي، أن تحوّل خزانات الملابس إلى أجهزة تتبع للصحة.

في هذا السياق، قام عدد متزايد من شركات التكنولوجيا والعلامات التجارية للأزياء بدخول سوق الملابس الذكية، ومن المتوقع أن ينضم إليها المزيد في حال أثبت هذا المفهوم شعبيته في السنوات القادمة.

والملابس الذكية، التي يشار إليها كثيرًا أيضًا باسم الملابس عالية التقنية، هي ملابس تم تحسينها باستخدام التكنولوجيا لإضافة وظائف تتعدى وظائف الاستخدام التقليدي.

وتستخدم بعض الملابس الذكية منسوجات متطورة مع دوائر متشابكة، بينما يستخدم البعض الآخر أجهزة استشعار وأجهزة إضافية لمنحها وظائفها الذكية. ويمكن توصيل العديد من الملابس الذكية بتطبيق أو برنامج على جهاز ثانوي مثل الهاتف الذكي من خلال تقنية اتصال البلوتوث والواي فاي.