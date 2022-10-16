مبابي يبحث شراء عقده مع باريس سان جيرمان

أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، واسعة الانتشار، إلى أن النجم كيليان مبابي يمكنه أن يدفع الشرط الجزائي في عقده بنفسه؛ من أجل الرحيل عن باريس سان جيرمان على الرغم من توقيع عقده الجديد في مايو/أيار الماضي.

وأصبح مبابي مرة أخرى الموضوع الساخن في سوق الانتقالات، بعد تقارير جديدة تشير إلى أنه غير سعيد بالحياة في باريس سان جيرمان.

ويقال إن المهاجم حريص على الابتعاد عن باريس في يناير/كانون الثاني المقبل بعد خلافات مع مجلس الإدارة لعدة أسباب، بما في ذلك عدم قدرة النادي على التعاقد مع قلب هجوم جديد في الصيف.

كما أن مبابي لديه علاقة متوترة مع نيمار أحد نجوم النادي. لقد لعب هذا دورًا رئيسيًا في إقناع المهاجم بالتفكير في مكان آخر، حيث يبدو أن ريال مدريد هو الخيار المفضل لديه.

وكانت هناك تقارير عن حملة تشهير أطلقها باريس سان جيرمان في عام 2019 ضد مبابي، والتي إذا ثبتت، يمكن أن تمنح اللاعب الفرصة لإنهاء عقده.

ومع ذلك، وفقًا لتقرير "ليكيب"، يبدو أن مبابي يخطط لحل مشكلته عن طريق شراء عقده بنفسه، حيث يعتبر النادي أنه من المستحيل الوثوق به مرة أخرى.