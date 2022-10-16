مبابي يبحث شراء عقده مع باريس سان جيرمان
أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، واسعة الانتشار، إلى أن النجم كيليان مبابي يمكنه أن يدفع الشرط الجزائي في عقده بنفسه؛ من أجل الرحيل عن باريس سان جيرمان على الرغم من توقيع عقده الجديد في مايو/أيار الماضي.
وأصبح مبابي مرة أخرى الموضوع الساخن في سوق الانتقالات، بعد تقارير جديدة تشير إلى أنه غير سعيد بالحياة في باريس سان جيرمان.
ويقال إن المهاجم حريص على الابتعاد عن باريس في يناير/كانون الثاني المقبل بعد خلافات مع مجلس الإدارة لعدة أسباب، بما في ذلك عدم قدرة النادي على التعاقد مع قلب هجوم جديد في الصيف.
كما أن مبابي لديه علاقة متوترة مع نيمار أحد نجوم النادي. لقد لعب هذا دورًا رئيسيًا في إقناع المهاجم بالتفكير في مكان آخر، حيث يبدو أن ريال مدريد هو الخيار المفضل لديه.
وكانت هناك تقارير عن حملة تشهير أطلقها باريس سان جيرمان في عام 2019 ضد مبابي، والتي إذا ثبتت، يمكن أن تمنح اللاعب الفرصة لإنهاء عقده.
ومع ذلك، وفقًا لتقرير "ليكيب"، يبدو أن مبابي يخطط لحل مشكلته عن طريق شراء عقده بنفسه، حيث يعتبر النادي أنه من المستحيل الوثوق به مرة أخرى.
وعلى الرغم من أن إنهاء العقد دون اتفاقيات متبادلة غالبًا ما يتطلب مبلغًا كبيرًا من المال ومعركة قانونية مطولة، يعتقد مبابي أنه يمكنه كسر عقده مع باريس سان جيرمان وجعل نفسه متاحًا كصفقة مجانية قبل فترة الانتقالات المقبلة في يناير/كانون الثاني.
قد يمهد الطريق لريال مدريد للتعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي بعد نهاية العام، على الرغم من أن بطل أوروبا أبدى بعض الاستياء من مبابي بعد قراره البقاء في باريس سان جيرمان في الصيف.
كما أنهم يفضلون التعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، لأنهم يعتقدون أن النرويجي يمكن أن يكون خيارًا أكثر توافقًا من الناحية التكتيكية.
ومع ذلك، فإن إمكانية التعاقد مع مبابي قد تكون مغرية للغاية بالنسبة لناد مثل ريال مدريد، الذي لن يتخلى بشكل مثالي عن فرصة التعاقد مع أحد أفضل اللاعبين في العالم في صفقة انتقال مجانية، إذا اشترى بنفسه بالفعل عقده مع باريس سان جيرمان.