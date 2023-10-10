مصر.. إحالة لقاء سويدان وميدو عادل إلى مجلس التأديب

أحالت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنانَين ميدو عادل ولقاء سويدان، إلى مجلس التأديب، وذلك على خلفية المشكلة بينهما في مسرحية "سيد درويش".

وقررت النقابة في بيان أصدرته "اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة كل من لقاء يحيي مصطفى سويدان، ومحمد عادل عبد المنعم حسن، إلى مجلس التأديب لما هو منسوب إليهما".

وشددت النقابة على لقاء سويدان وميدو عادل، بعدم الإدلاء بأي معلومات خاصة بالمشلكة بينهما لأيّ من مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل إعلام، إلى حين انتهاء مجلس التأديب.

وينص قانون النقابة على أنه لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلا بعد مرور شهر من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة.

وكانت مشكلة وقعت بين لقاء سويدان وميدو عادل خلال عرض مسرحية "سيد درويش"، حيث وجهت لقاء سويدان أمام الجمهور صفعة لميدو عادل، وشتائم، وفق وسائل إعلام محلية.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ما قيل إنه تسجيل صوتي مسرب لميدو عادل، وهو يقوم بشتم زملائه؛ ما دفع لقاء سويدان إلى صفعه.

فيما نفت لقاء سويدان خلال مداخلة إعلامية مع برنامج "قعدة ستات" ما راج عن صفعها ميدو عادل في مسرحية "سيد درويش"، نافية الواقعة من أساسها.