لجمعها بيانات المستخدمين لأغراض إعلانية.. أستراليا تغرّم ميتا 14 مليون دولار

أمرت محكمة أسترالية "ميتا بلاتفورمز"، مالكة فيسبوك، بدفع غرامات إجمالية قدرها 20 مليون دولار أسترالي (14 مليون دولار) لجمعها بيانات المستخدمين من خلال تطبيق للهواتف الذكية رُوّج له كوسيلة لحماية الخصوصية دون الكشف عن أفعالها.

كما أمرت المحكمة الاتحادية الأسترالية، "ميتا" بدفع 400 ألف دولار أسترالي تكاليف قانونية للجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية، التي رفعت الدعوى المدنية.