حفل الكرة الذهبية: مانشستر سيتي أفضل ناد في العالم.. وساديو ماني يحصد جائزة سقراط

بدأت مجلة "فرانس فوتبول" في الكشف عن ترتيب التصويت على جائزة الكرة الذهبية من خلال الكشف عن الأسماء التي احتلت المراكز من الـ30 وتصاعديا في انتظار الكشف عن الفائز في الحفل، مساء اليوم الاثنين.

واحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد والمتوج بالجائزة 5 مرات والمرشح للمرة 18 رقم قياسي، المركز الـ20 في ترتيب جائزة هذه السنة.

وتشير كل التوقعات لفوز الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بالجائزة بعد موسم رائع توجه بالفوز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وتوج هدافا للبطولتين، كما توج رفقة منتخب فرنسا بدوري الأمم الأوروبية.

ووصل النجم الفرنسي لفندق الإقامة في باريس رفقة وفد من ريال مدريد ولاعبين سابقين للفريق توجوا بالكرة الذهبية كالبرتغالي لويس فيغو والبرازيلي الظاهرة رونالدو.