حفل الكرة الذهبية: مانشستر سيتي أفضل ناد في العالم.. وساديو ماني يحصد جائزة سقراط
بدأت مجلة "فرانس فوتبول" في الكشف عن ترتيب التصويت على جائزة الكرة الذهبية من خلال الكشف عن الأسماء التي احتلت المراكز من الـ30 وتصاعديا في انتظار الكشف عن الفائز في الحفل، مساء اليوم الاثنين.
واحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد والمتوج بالجائزة 5 مرات والمرشح للمرة 18 رقم قياسي، المركز الـ20 في ترتيب جائزة هذه السنة.
وتشير كل التوقعات لفوز الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بالجائزة بعد موسم رائع توجه بالفوز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وتوج هدافا للبطولتين، كما توج رفقة منتخب فرنسا بدوري الأمم الأوروبية.
ووصل النجم الفرنسي لفندق الإقامة في باريس رفقة وفد من ريال مدريد ولاعبين سابقين للفريق توجوا بالكرة الذهبية كالبرتغالي لويس فيغو والبرازيلي الظاهرة رونالدو.
ترتيب الكرة الذهبية:
1- الفرنسي كريم بنزيما ( ريال مدريد )
2- السنغالي ساديو ماني ( ليفربول / بايرن ميونخ )
3- البلجيكي كيفن دي بروين ( مانشستر سيتي )
4- البولندي روبرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ / برشلونة )
5- المصري محمد صلاح ( ليفربول )
6- الفرنسي كيليان مبابي ( باريس سان جيرمان )
7-البلجيكي تيبو كورتوا ( ريال مدريد )
8- البرازيلي فينيسيوس جونيور ( ريال مدريد )
9- الكرواتي لوكا مودريتش ( ريال مدريد )
10- النرويجي إيرلينغ هالاند ( بروسيا دورتموند / مانشستر سيتي )
11-الكوري الجنوبي سون هيونغ مين ( توتنهام )
12- الجزائري رياض محرز ( مانشستر سيتي )
13- الإيفواري سباستيان هيلير ( أياكس / بروسيا دورتموند )
14- البرتغالي رافائيل لياو ( ميلان ) و البرازيلي فابينيو ( ليفربول )
16- الهولندي فيرجيل فان دايك ( ليفربول )
17- الصربي دوشان فلاهوفيتش ( يوفنتوس ) والكولومبي لويس دياز ( ليفربول ) و البرازيلي كاسيميرو ( ريال مدريد / مانشستر يونايتد )
20- البرتغالي كريستيانو رونالدو ( مانشستر يونايتد )
21- الإنجليزي هاري كين ( توتنهام )
22- البرتغالي بيرناردو سيلفا والإنجليزي فيل فودين ( مانشستر سيتي ) و الإنجليزي أليكسندر أرنولد ( ليفربول )
25- الألماني أنتوني رويدجر ( ريال مدريد ) و الفرنسي كريستوف نكونو ( لايبزيج ) والحارس الفرنسي مايك ماينان ( ميلان ) والألماني جوشوا كيمش ( بايرن ميونخ ) و الأوروغوياني داروين نوينز ( بنفيكا / ليفربول ) و البرتغالي جواو كونسيلو ( مانشستر سيتي )
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