لطفي لبيب ينفي اعتزاله الفن

نفى الفنان المصري لطفي لبيب الشائعة التي راجت بشأن اعتزاله الفن لظروف صحية.

وقال الفنان "لبيب" في تصريحات لـ"القاهرة 24"، مستنكرًا الشائعة: "يعني إيه أنا اعتزل؟!، مفيش حد في الدنيا يقدر يعتزل الفن، أي شخص بيقول اعتزلت معناها إنه مات، حرام اللي بيعتزل بيموت، أنا بخير وأمارس مهنتي بهدوء.. والحمد لله صحتي كويسة".

ويستعد الفنان المصري لفيلم جديد يحمل اسم "بيست تريند"، إذ تعاقد مع الفنان مصطفى كامل، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده بالعمل الأسبوع المقبل.

وكانت شائعة تداولتها وسائل إعلام وحسابات إخبارية عن تصريح للفنان لطفي لبيب، جاء فيه أنه "لن يعود للتمثيل مرة أخرى، وسيستكمل علاجه بسبب تدهور صحته، وذلك بعد تعرّضه لجلطة في وقت سابق".