نغم أبو سمرة.. قصة كفاح أطفأها القصف الإسرائيلي (صور)

انطفأت شمعة بطلة رياضة الكاراتيه الفلسطينية نغم أبو سمرة، وهي في ريعان سنها السادس والعشرين، بعد أن هشم القصف الإسرائيلي جسدها، وأدخلها في غيبوبة، انتهت بإعلان وفاتها أمس الجمعة.

رحلت نغم لتلحق بوالدتها وشقيقتها، اللتين قُتلتا كذلك في القصف على منزلهم، مخلفات وراءهن أبا مكلوما محاصرا بالذكريات.

يستعيد والد نغم صوت الطفلة فيها، وحلمها وطموحها في أن تصبح بطلة كاراتيه.

وبحسب موقع "اليوم السابع"، يقول الأب إن نغم كانت تبلغ 4 سنوات، حين قالت له: "بابا نفسي ألعب كاراتيه أنا بحبها جدا ونفسي أحقق حلمي بممارستها، أرجوك ساعدني في تحقيق حلمي واحتراف هذه اللعبة".

لم يعرف الأب أن الحلم كان قصيرا جدا وسينتهي أسرع مما يتوقع، لكنه سارع في حينها لتلبية رغبة طفلته، وقد حققت أولى بطولاتها في الخامسة من عمرها.