"تهورٌ وليس جريمة".. بنس يدافع عن ترامب في "واقعة الكونغرس"

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة مايك بنس، اليوم الأحد، إنه أحس بأن أقوال الرئيس السابق دونالد ترامب وأفعاله، التي أدت إلى مهاجمة مبنى الكونغرس (الكابيتول) في الـ6 من شهر يناير/كانون الثاني لعام 2021، كانت متهورة لكن ليست إجرامية على الأرجح.

وأضاف بنس لبرنامج "حالة الأمة"، الذي تبثه شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية، "بينما كانت كلماته متهورة، بحسب ما أعرف، فلست مقتنعا بأنها كانت إجرامية".

ويوم الثلاثاء الماضي، قال ترامب إنه تلقى رسالة تفيد بأنه هدف لتحقيق هيئة محلفين كبرى بشأن مساعيه لإلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وتمثل الرسالة أوضح علامة حتى الآن على أن ترامب، الأوفر حظًا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، وقد يواجه اتهامات جنائية اتحادية بخصوص جهوده للبقاء في السلطة بعد خسارة الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن.