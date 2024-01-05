"الكابتن ماجد" يودع متابعيه بعد 43 عامًا على إطلاقه

أطلق مؤلف سلسلة الرسوم المتحركة اليابانية لكرة القدم "الكابتن تسوباسا"، المعروفة في البلدان العربية باسم "الكابتن ماجد"، صافرة النهاية الجمعة بعد 43 عاما من إطلاق هذا العمل، الذي حقق نجاحاً كبيراً في جميع أنحاء العالم.

وقد نُشرت قصة المانغا التي أطلقها يويتشي تاكاهاشي لأول مرة عام 1981 في مجلة "شونن جامب" الأسبوعية اليابانية، وكان بطلها، موهبة كرة القدم الشابة تسوباسا أوزورا، مصدر إلهام للاعبين استحالوا أساطير في كرة القدم من أمثال زين الدين زيدان، وكيليان مبابي، وليونيل ميسي.

لكن الرسام البالغ 63 عاما، أعلن في العدد الأخير لمجلة "الكابتن تسوباسا"، أن المسلسل سينتهي في بداية نيسان/أبريل المقبل، عازيًا القرار إلى تدهور حالته الصحية وتطور صناعة المانغا.

وكتب في رسالة إلى القراء: "لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار الذي قد يخيّب ويحزن أولئك الذين يستمتعون بقراءة الكابتن تسوباسا، ولكن أتمنى أن تتفهموا قراري".

وقال تاكاهاشي، إن شخصياته ستستمر في الوجود بشكل مختلف.

وعُرض مسلسل الرسوم المتحركة في أكثر من 100 دولة، وبيعت نحو 90 مليون نسخة حول العالم من قصص المانغا للشخصية الشهيرة، بحسب موقع "مانغازينكان" المتخصص.

وأعلن يويتشي تاكاهاشي، الذي أصبح مدمنا على كرة القدم أثناء مشاهدته لكأس العالم على شاشة التلفزيون عام 1978 الذي نظمته وفازت به الأرجنتين، لوكالة فرانس برس في شباط/فبراير 2023، أنه أراد من خلال عمله نشر هذه الرياضة في اليابان، إذ إن الدوري الياباني لم ير النور حتى عام 1993.

وهو أيضاً رئيس ومالك نادي "نانكاتسو اس سي" لكرة القدم.

وأوضح مؤلف قصص المانغا: "في أوروبا، من الطبيعي تماماً دعم ناديك المحلي، لكن لم تكن لدينا هذه الثقافة في اليابان"، مضيفاً، "لم يكن لديّ نادٍ محلي؛ لذلك أردت إنشاء نادٍ بنفسي".