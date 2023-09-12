بوتين: الغرب سيفشل في محاولة "تحجيم" صعود الصين كقوة عالمية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن جهود الغرب الرامية إلى "تحجيم" صعود الصين كقوة عالمية محكوم عليها بالفشل، فيما أشاد بعلاقات موسكو "الرائعة" مع بكين.

وذكر بوتين، في منتدى اقتصادي بمدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق البلاد، أرسلت إليه بكين وفدًا كبيرًا، أن التعاون بين روسيا والصين في مجالي الأمن والدفاع يزدهر أيضًا.

وتابع: "يحاول الغرب اليوم تحجيم تطور الصين؛ لأنه يرى أنها تحت قيادة صديقنا (الرئيس شي جين بينغ)...، تتطور بسرعة فائقة، وهذا يتركهم في حالة صدمة".

وأضاف: "إنهم يبذلون قصارى جهدهم لإبطاء تطور الصين، لكن هذا لن يكون ممكنًا، فات الأوان".

وقال بوتين اليوم الثلاثاء: "لدينا علاقات مذهلة حقًا في مجال الأمن الدولي وتنسيق لمواقفنا"، مضيفًا أن البلدين "لم يشكلا تحالفات عسكرية" وأن تعاونهما ليس موجهًا ضد أي طرف.

وأجرى بوتين في وقت لاحق محادثات مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قوه تشينغ على هامش منتدى فلاديفوستوك.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تشانغ قوله، إن بكين مستعدة لتقاسم فرص التنمية وتعميق "التعاون المفيد للطرفين" مع روسيا.

وقال مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف في يوليو/ تموز، إن بوتين يعتزم زيارة الصين في أكتوبر/ تشرين الأول وقت انعقاد منتدى "الحزام والطريق" الثالث تلبية لدعوة وجهها شي خلال زيارته الرسمية رفيعة المستوى لروسيا في مارس/ آذار.

ولم يؤكد الكرملين زيارة بوتين لكن الرئيس الروسي قال الأسبوع الماضي، إنه يتوقع لقاء شي قريبًا.