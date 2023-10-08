إلغاء عشرات الرحلات الجوية الدولية من وإلى تل أبيب
أعلنت شركات طيران عديدة إلغاء رحلات من تل أبيب وإليها في نهاية الأسبوع، في أعقاب الهجوم الواسع النطاق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل انطلاقًا من قطاع غزة.
وألغت شركة لوفتهانزا الألمانية، شركة الطيران الأوروبية الأولى، رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الاثنين ضمنا بسبب "الوضع الأمني"، على ما أعلن.
وأوضح المتحدث باسم لوفتهانزا مساء السبت لـ"فرانس برس" أنه "على ضوء الوضع الراهن في إسرائيل، تلغي لوفتهانزا جميع الرحلات القادمة من تل أبيب والمتوجهة إليها حتى الاثنين ضمنا".
واتخذ فرعها البلجيكي "براسلز إيرلاينز" القرار ذاته ، بسبب عدم القدرة على التكهن بتطور الوضع.
وأعلنت الشركة أنها "مستعدة للتعاون مع السلطات لتنظيم عمليات إعادة أو رحلات إغاثة" ، ووعدت بمراجعة الوضع صباح الاثنين لاتخاذ قرار.
وعلقت شركة " إير فرانس-كاي إل إم " رحلاتها مع تل أبيب حتى إشعار آخر.
وقال متحدث باسم الشركة لـ"فرانس برس" إنه "بالتنسيق مع المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية والسلطات الإسرائيلية تم تعليق الرحلات بين البلدين ، مع "اتخاذ تدابير تجارية تسمح للزبائن بإرجاء رحلاتهم أو إلغائها بدون تكبد رسوم".
من جانبها أعلنت "ترانسافيا"، فرع إير فرانس كاي إل إم" المتدني التكلفة، في بيان، إلغاء كل رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الاثنين.
وأوضحت في بيان أن "ترانسافيا فرانس تلغي كل رحلاتها إلى تل أبيب من (مطاري) باريس أورلي وليون سانت إكزوبيري الأحد 8 أكتوبر(رحلتان من باريس أورلي) والاثنين 9 أكتوبر (ثلاث رحلات من باريس أورلي ورحلة من ليون سانت إكزوبيري)".
بدورها أعلنت الشركة الإسبانية أن فرعها المتدني التكلفة "إيبيريا إكسبرس" يلغي كل رحلاته من وإلى تل أبيب السبت "بسبب الوضع في إسرائيل".
نفس الخطوة قامت بها الشركة الإيطالية، حيث علقت رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى صباح الأحد "حفاظا على سلامة الركاب والطواقم"، وفق ما أعلنته عبر منصة إكس.
ألغت الشركة البولندية لوت رحلاتها السبت بين العاصمة البولندية وتل أبيب "بسبب الوضع في إسرائيل" بدون أن تورد أي معلومات حول الأيام التالية. فيما أعلنت الشركة اليونانية إيجيان عبر منصة إكس "تعليق كل رحلاتها من وإلى مطار بن غوريون في تل أبيب السبت ولـ48 ساعة".
أما شركة سويس فأعلنت عن تعليق رحلاتها إلى تل أبيب اعتبارا من مساء السبت وحتى إشعار آخر. وأبقت على رحلتيها بين زوريخ و تل أبيب ظهر السبت.
أعلنت الشركة النمساوية أوستريان إيرلاينز لـ"فرانس برس" إلغاء كل رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الاثنين مشيرة إلى أنها تدرس "الوضع بصورة متواصلة".
وأعلنت الشركة المجرية ويز إير إلغاء كل رحلاتها من وإلى إسرائيل الأحد، مشيرة إلى أنها ستعلن قرارها في الوقت المناسب بشأن رحلات الأيام القادمة.
كماعلقت شركة الطيران الكندية اعتبارا من الأحد ولـ48 ساعة كل رحلاتها من تورونتو ومونتريال إلى تل أبيب، على ما أعلنت الحكومة الكندية.