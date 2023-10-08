إلغاء عشرات الرحلات الجوية الدولية من وإلى تل أبيب

أعلنت شركات طيران عديدة إلغاء رحلات من تل أبيب وإليها في نهاية الأسبوع، في أعقاب الهجوم الواسع النطاق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل انطلاقًا من قطاع غزة.

وألغت شركة لوفتهانزا الألمانية، شركة الطيران الأوروبية الأولى، رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الاثنين ضمنا بسبب "الوضع الأمني"، على ما أعلن.

وأوضح المتحدث باسم لوفتهانزا مساء السبت لـ"فرانس برس" أنه "على ضوء الوضع الراهن في إسرائيل، تلغي لوفتهانزا جميع الرحلات القادمة من تل أبيب والمتوجهة إليها حتى الاثنين ضمنا".

واتخذ فرعها البلجيكي "براسلز إيرلاينز" القرار ذاته ، بسبب عدم القدرة على التكهن بتطور الوضع.

وأعلنت الشركة أنها "مستعدة للتعاون مع السلطات لتنظيم عمليات إعادة أو رحلات إغاثة" ، ووعدت بمراجعة الوضع صباح الاثنين لاتخاذ قرار.